Weekend w regionie: 20-22 sierpnia

Szanty w Niechorzu z kiełbaską z Górzycy

Niechorze. W niedzielę o godz. 17 w plenerze Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu odbędzie się Piknik Szantowy „Kotwica”. W programie imprezy nie zabraknie animacji oraz zabaw dla dzieci poprowadzonych przez animatorów, a także regionalnych przysmaków z grilla przygotowanych przez Zakład Mięsny „Górzyca” oraz koncertów piosenek morskich i szant. Wśród wykonawców będą: IGA’cki Band, Majtki Bosmana i Nierobbers! Organizatorem imprezy jest gmina Rewal i Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Wstęp wolny.

Zaproszenie do remizy i do zwiedzania

Trzebiatów, Mrzeżyno. W piątek o godz. 17 strażacy w Mrzeżynie zapraszają do swojej remizy na pokaz sprzętu gaśniczego i zasad udzielania pierwszej pomocy. O godz. 22 odbędzie się nocne zwiedzanie Trzebiatowa z przewodnikiem. Zbiórka przed ratuszem. Dla śpiochów powtórka zwiedzania odbędzie się w niedzielę, ale o g. 15.

Wieczorny bieg po plaży

Pobierowo. W sobotę o godz. 19 na plaży w Pobierowie (zejście przy ul. Ciechanowskiej) – wieczorny bieg po plaży, który kończy sezon biegowy w gminie Rewal. Zaczął się porannym biegiem po pobierowskiej plaży o godz. 6 rano w lipcu, potem była seria biegów o nazwie „Poranna bieganina” po ulicach Rewala, Pobierowa i Niechorza, a na koniec sezonu będzie wieczorny bieg po plaży.

Dzieci będą miały do przebiegnięcia odcinek 200-metrowy, a dorośli dystans 3 km. Organizatorzy (gmina Rewal, Pobierowo jest OK, Pobierowo biega i sołectwo) zapewniają każdemu, kto ukończy bieg, paczkę podarunkową, a najlepszym nagrody.

Festiwal muzyki organowej i kameralnej

Kamień Pomorski. W piątek (20 sierpnia) o g. 19 rozpocznie się w zabytkowej katedrze kolejny koncert w ramach 57. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wystąpią: Peter Planyavsky (Austria) – organy oraz Kwartet Wiolonczelowy: Dobrawa Czocher, Tomasz Szczęsny, Klara Świdrów i Natalia Wesołowska.

W programie: Georg Muffat (Toccata VI IGM 15), Anton Heiller (edytacja na temat gregoriańskiej sekwencji wielkanocnej Victimae paschali laudes), Robert Fuchs (Fantazja e-moll op. 91), Ferenc Liszt (Angelus z cyklu Lata pielgrzymki – rok trzeci S. 163/1), Peter Planyavsky (Improwizacje) – wyk. Peter Planyavsky, a także Roman Haas (I Kwartet na cztery wiolonczele, Wariacje na temat hymnu słowackiego, Wariacje na temat Antonína Dvořáka, Wariacje na temat Fryderyka Chopina, Wariacje na temat Béli Bartóka), Astor Piazzolla (Oblivion), Robert Schumann (Marzenie z cyklu Sceny dziecięce op. 15), Isaac Albéniz (Tango z cyklu Hiszpania op. 165) – wyk. Kwartet Wiolonczelowy.

I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

Świnoujście. I Zachodniopomorski Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – Świnoujście 2021 to nowe wydarzenie artystyczne na mapie województwa zachodniopomorskiego. Jak zapewnia organizator, impreza to uczta współczesnego patriotyzmu, kultury i tradycji europejskich.

W piątek (20 sierpnia) o g. 16 będzie można zobaczyć przemarsz zespołów na promenadzie, a konkretnie od tężni do muszli koncertowej. Tam o g. 17 rozpocznie się koncert. W sobotę (21 sierpnia) w Amfiteatrze im. Marka Grechuty rozpocznie się z kolei koncert galowy. Wstęp na wydarzenia – wolny. W festiwalu biorą udział: Tanzensemble Rudolstadt (Niemcy), Tautinių šokių ansamblio „Grandinėl” (Litwa), Folklore Ensemble „Rakonca FIĽakovo” (Słowacja), Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie” (Polska). Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Ewa Ott-Kamińska, dyrektorem muzycznym Krzysztof Kamiński, a reżyserem i choreografem Łukasz Neter.

Kubańczyk, Popek i Smolasty

Stargard. Na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Ceglanej odbędzie się w piątek (20 sierpnia) Hip Hop Festiwal. Wystąpią Kubańczyk, Popek Monster i Smolasty. Początek o godz. 18.30.

O miłości do flamenco

Stargard. Do Stargardu zawita w ten weekend Meisinger Music Festiwal. Tradycyjnie już jeden z koncertów odbędzie się w kolegiacie Najświętszej Marii Panny Królowej Świata. Koncert muzyki flamenco w wykonaniu zespołu Por Fiesta/Fuente odbędzie się w sobotę, 21 sierpnia, o g. 20. Wstęp darmowy. – Będzie to niezwykła opowieść o miłości do flamenco i fascynacji muzyką Bliskiego Wschodu – zaprasza Stargardzkie Centrum Kultury. – To także wędrówka w przestrzeni i czasie, która na chwilę pozwoli nam zapomnieć o troskach dnia codziennego. Koncert łączy w sobie elementy kameralnego występu i imprezy rozrywkowej.

Wspólne malowanie murali

Stargard. Stargardzkie Centrum Kultury oraz Fundacja Serce dla Wszystkich zapraszają mieszkańców na darmowe warsztaty z tworzenia murali. Odbędą się w niedzielę, 22 sierpnia, w Teatrze Letnim w parku Chrobrego. Początek o godz. 16.

– Wszystkich miłośników kreatywnego spędzania czasu – dzieci, młodzież, osoby dorosłe, a także seniorów – zapraszamy do udziału – zachęcają organizatorzy. – Każdy chętny może chwycić za pędzel lub puszkę ze sprayem i pod okiem specjalistów spróbować swoich sił w tworzeniu sztuki na wielkim formacie. Efektem naszej pracy będzie fantastycznonaukowy tryptyk, który wywieszony zostanie w przestrzeni miasta w ramach obchodów Roku Lema!

Tego samego dnia o godz. 18 na parkowej scenie wystąpi Star – Guardians, ekipa wokalno-muzyczna składająca się z młodych stargardzkich muzyków. Wystąpią: Daniel Ziomko, Marcin Rakowski, Mariusz Mario Zarzeczny, Mateusz Gracz, Michał Rogoziński i Tomasz Staniszewski.

Ajana Music

Kołobrzeg. W niedzielę w Portowej Strefie Chilloutu usytuowanej na terenie Mariny Solnej odbędzie się koncert Ajana Music. Występ, który rozpocznie się o g. 20.30, uraczy słuchaczy szeroko rozumianą muzyką intuicyjną opartą na śpiewie i instrumentach etnicznych. Wstęp wolny.

Herbertiada

Kołobrzeg. W sobotę (21 sierpnia) o g. 17 w Regionalnym Centrum Kultury rozpocznie się XXII Herbertiada, czyli Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta. W trakcie spotkania zaprezentowany zostanie premierowy spektakl pt. „Szymborska i Herbert. Próba” w reżyserii Ewy Domańskiej, którego fabuła oparta została na korespondencji pomiędzy Zbigniewem Herbertem a Wisławą Szymborską. W spektaklu wystąpi Piotr Bajor i Ewa Domańska, a aktorom muzycznie towarzyszyć będzie Bogumiła Bajor. Drugą część wieczoru zarezerwowano na koncert „Ballada o tym, że nie giniemy” w wykonaniu Dominiki Świątek, której towarzyszyć będą na gitarze Leszek Czajkowski i na fortepianie Kuba Mędrzycki. Tegoroczną Herbertiadę, na którą wstęp jest wolny, poprowadzi aktor Zbigniew Kozłowski.

Rockowo w Kołobrzegu

Kołobrzeg. W sobotę (21 sierpnia) w Kołobrzegu odbędzie się XI RoCK Festival. Na deskach kołobrzeskiego amfiteatru pojawią się kolejno WHOISWHO, WaluśKraksaKryzys, Happysad i Artur Rojek.

Miasteczko profilaktyczne

Dąbki. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy na profilaktyczny piknik w ramach Programu Profilaktyka 40 plus do Dąbek.

W piątek, 20 sierpnia, w godz. 12–18 przed Sanatorium Uzdrowiskowym Interferie Argentyt w Dąbkach przy ul. Wydmowej 17 stanie miasteczko profilaktyczne, w którym odbędą się bezpłatne badania i konsultacje.

Eksperci z Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedzą na pytania dotyczące Programu Profilaktyka 40 plus. Pomogą wypełnić ankietę, dzięki której można otrzymać e-skierowanie na badania. Dodatkowo dla wszystkich, którzy odwiedzą nasze miasteczko profilaktyczne, czekają bezpłatne konsultacje medyczne oraz badanie poziomu glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, ważenie, obliczanie wskaźnika BMI, analiza składu masy ciała, spirometria i pomiar CO2 w płucach, konsultacje dietetyczne Agnieszki Wyczesany, spotkanie ze specjalistą Elżbietą Petriczko, zajmującą się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń dziecięcych w zakresie pediatrii ogólnej, endokrynologii i diabetologii, wydawanie EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) i potwierdzanie Profilu Zaufanego, spotkanie z Amazonkami.

