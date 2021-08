Weekend w Szczecinie i regionie. Co się dzieje?

Sobota, czyli cud miód i słodkiego życia

Szczecin. Gry i zabawy – dla małych i dużych – z morzem nagród do zdobycia. Do tego kiermasz rękodzieła, wystawa oryginalnych obrazów zmysłów, dzielni strażacy w wozie bojowym, kwiaty z Rajskiego Ogrodu, a przede wszystkim miody i sekretne życie pszczół do odkrycia. Wszystko to zapowiada, że szykuje się niezapomniana sobota w parku Chopina.

To druga edycja wydarzenia pod hasłem: „Chrząszcz brzmi w trzcinie, a pszczoły na kwiatach w Szczecinie”.

– Niezmiennie, motywem przewodnim naszej imprezy będzie pszczoła. Natomiast przyczynkiem do rodzinnego festynu – spotkanie z najbardziej znanym i lubianym szczecińskim pszczelarzem Zdzisławem Baranem, który na terenie naszego osiedla założył pierwszą i - jak do tej pory jedyną – kłodną barć – powiada Maria Myśliwiec, przewodnicząca miejscowej Rady Osiedla oraz radna klubu Bezpartyjnych. – Tym razem oprócz gier, zabaw i konkursów z nagrodami zaproponujemy szczecinianom jeszcze wiele innych atrakcji. Zaprosiliśmy do parku Chopina rękodzielników. Będzie można ich podpatrywać przy pracy, a też kupować oryginalne wyroby np. biżuteryjne czy dziewiarskie. Gościć będziemy artystę Krzysztofa Majorka z wystawą obrazów, jakie maluje dla… niewidomych, a które można czytać dotykiem. Kolorów dziecięcej wyobraźni z pewnością dodadzą oryginalne szczecińskie Bajkolorki. Dla najmłodszych planujemy m.in. konkurs plastyczny, recytatorski, śpiewaczy oraz z wiedzy o pszczołach. Oczywiście z nagrodami, ufundowanymi przez sponsorów wydarzenia, których lista stale rośnie.

Plenerowa impreza w parku Chopina odbędzie się w sobotę (28 bm.), a potrwa w godz. 15-18. O godz. 13 na festynowej polanie stanie namiot Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Szmaragdowy koniec wakacji

Szczecin. „Będę prawił legendy i historie różne. Dowiecie się m.in. gdzie onegdaj znajdował się most na Regalicy. Co jeszcze się zdarzy? Dowiedzą się wszyscy, którzy ze mną wędrować będą” – do udziału w sobotniej wyprawie nad Jezioro Szmaragdowe zachęca szczeciński Legendziarz.

Kto zechce spędzić najbliższą sobotę (28 bm.) na szlakach Puszczy Bukowej, ten powinien skorzystać z zaproszenia do udziału w wydarzeniu ph. „Szmaragdowy koniec wakacji”. Zbiórka zainteresowanych już o godz. 10 na przystanku „Hangarowa” – na żądanie.

Skąd Legendziarz poprowadzi wyprawę aż do Szczecińskiego Centrum Edukacji Ekologicznej „Szmaragdowe – Zdroje”.

Podziemia i przygoda

Szczecin. Jak z przytupem zakończyć wakacje? Może „W ciemności”? To zaproszenie przede wszystkim do świetnej zabawy, której bodaj najbardziej ekscytującym elementem będzie wyprawa Podziemną Trasą Turystyczną: bez latarek, ale za to z humorem.

W niedzielę (29 bm.), w samo południe, w Szczecińskim Centrum Edukacji Ekologicznej „Szmaragdowe – Zdroje” (ul. Kopalniana 12) rozpocznie się wydarzenie ph. „W ciemności”.

– Mówią, że nie boimy się ciemności, ale tego co w niej może się znajdować. A gdyby tak… zanurzyć się w mrok na spokojnie, bez lęku, z ciekawością i spróbować dotknąć, poczuć, zobaczyć to, czego w świetle – na przekór – nie widzimy i nie czujemy? Przyjdź i przekonaj się, jak bardzo twój świat może się zmienić, gdy nastanie ciemność – zachęcają organizatorzy wydarzenia: Szczecińskie Centrum Edukacji Ekologicznej „Szmaragdowe – Zdroje” oraz Za horyzont.Szczecin. – Kto widział już naszą Podziemną Trasę Turystyczną z przewodnikiem albo podczas Wakacji z Duchami lub szukając nietoperzy? Sprawdź, czym jeszcze możemy zaskoczyć!

Część zabawy będzie się odbywała w podziemiach. Na prowadzącą przez nie trasę turystyczną będzie można wchodzić grupami. Co 20 minut – od godz. 12 do g. 16. Bez latarki, aktywnego telefonu, a też bez złego humoru – jak zastrzegają organizatorzy. Stąd sugerowany wiek uczestników podziemnych wypraw – od 12. roku życia, choć decyzja pozostaje w gestii opiekunów dzieci.

Natomiast pozostała część atrakcji czekać będzie przy siedzibie Centrum „Szmaragdowe – Zdroje”: tenis stołowy, speedball czy piłkarzyki, płonące ognisko, tzw. sala żywa z egzotycznymi owadami, a dla wszystkich poczęstunek złożony z kawy i herbaty, leżaki i oddech w „pięknych okolicznościach przyrody”, czyli z widokiem na wody Jeziora Szmaragdowego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale dla chętnych są obowiązkowe wcześniejsze zapisy: pod nr. tel. 91 383 38 38 lub osobiście – w biurze SCEE.

– Warto zabrać ze sobą ciepłą bluzę, bo na podziemnej trasie temperatura sięga jedynie 7-8 stopni Celsjusza, poza tym – dobry humor, choć wskazany jest rewelacyjny, a do tego dobrych kompanów do zabawy oraz prowiant na ognisko – zachęcają organizatorzy.

Trzej bardowie

Szczecin. Koncert zespołu Pan Górski i SPółka odbędzie się w sobotę o godz. 19 w filii bibliotecznej nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8). Obowiązują bezpłatne wejściówki: https://app.evenea.pl/event/koncertwbibliotece/. Koncert będzie także transmitowany na żywo na Facebooku.

Jak obiecują organizatorzy, trzej bardowie z zespołu zabiorą publiczność w sentymentalną podróż, pośród akustycznych brzmień inspirowanych twórczością Kaczmarskiego, Awdiejewa i Gintrowskiego. Autorskie kompozycje Sebastiana Górskiego nawiązują bowiem do miłości, przemijania, poszukiwania swojego miejsca w świecie, ale również z przymrużeniem oka komentują rzeczywistość.

Śpiewokwiaty i śpiewobajki

Szczecin. „Śpiewokwiaty i śpiewobajki” to utwór patrona orkiestry, który zaprezentuje International Lutosławski Youth Orchestra podczas piątkowego (27 bm.) koncertu w szczecińskiej filharmonii. Ale nie tylko. Publiczność usłyszy również „Małą Suitę na orkiestrę” op. 39 Alberta Roussela i Symfonię nr 5 „Sinfonia di Sfere” Andrzeja Panufnika. Początek koncertu o godz. 19 (bilety kosztują – 20 i 10 zł). Występ będzie też bezpłatnie transmitowany w serwisach: Facebook i YouTube.

Na organy, fagot i akordeon

Szczecin. Trwa 13. Międzynarodowy Festiwal Organowy. W bazylice archikatedralnej każdej wakacyjnej soboty (zawsze o godz. 20), w urokliwych okolicznościach tego miejsca można było usłyszeć najpiękniejsze utwory organowe mistrzów z całego świata. W ten weekend odbędzie się ostatni koncert festiwalowy! Wstęp jest bezpłatny. Koncert będzie transmitowany w internecie na stronie szczecińskiej katedry oraz na YouTube.

W tę sobotę w katedrze wystąpią: Michał Botor – organy, Mirosław Pachowicz – fagot, Elżbieta Rosińska – akordeon. Podczas wieczoru zabrzmią m.in. takie utwory, jak: Louis Vierne – Światło księżyca z cyklu 24 utworów fantazyjnych op. 53, Michel Duruflé – Suita organowa op. 5 Toccata, Isaac Albéniz – Kordoba z cyklu Pieśni Hiszpanii op. 232.

Na gotyckim szlaku

Trzebiatów. Fundacja Akademia Muzyki Dawnej wspólnie z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury zaprasza na kolejną odsłonę XII Letniego Festiwalu Wędrownego Na Gotyckim Szlaku 2021. Spotkanie w sobotę rozpocznie zwiedzanie Pałacu nad Młynówką (g. 17) przewodnikiem będzie Ewa Fudała, prezes PTTK Baszta Kaszana w Trzebiatowie, następnie wieczór od g. 18 wypełni koncert XIX-wieczny salon muzyczny, serenady i tańce na orkiestrę smyczkową Feliksa Mendelssohna-Bartolhdy’ego, Edvarda Griega, Piotr Czajkowskiego, Antonina Dvořáka i Mieczysława Karłowicza w wykonaniu Orkiestry grającej na instrumentach historycznych. W niedzielę o godz. 15 będzie można uczestniczyć w bezpłatnym zwiedzaniu Trzebiatowa z przewodnikiem. Zbiórka na rynku.

Festyn komandosa!

Dziwnów. W piątek (27 bm.) o godz. 16 na skwerze przy ul. Reymonta w Dziwnowie rozpocznie się XII Festyn Komandosa organizowany przez byłych żołnierzy 26 batalionu rozpoznawczego, który przez lata stacjonował w tym mieście.

Najpierw batalion, którego rodowód sięga 1957 roku, miał siedzibę w koszarach 16. kołobrzeskiego batalionu powietrzno-desantowego, a w 1961 roku stał się samodzielną jednostką wojskową o numerze 4101. Nieco wcześniej, gdyż w 1958 roku został przeniesiony do Krakowa, a sześć lat później do Dziwnowa. W 1964 roku zmienił nazwę na 1. batalion szturmowy. Była to elitarna jednostka komandosów, którą w 1986 roku przeniesiono do Lublińca, gdzie do dziś stacjonuje jako 1. Pułk Specjalny Komandosów – jedna z kilku elitarnych jednostek naszej armii.

Byli żołnierze dziwnowskiej jednostki od lat spotykają się pod koniec sierpnia w Dziwnowie, gdzie mają okazję powspominać dawne czasy i przyjrzeć się pracy swoich młodszych kolegów, którzy przyjadą z Lublińca.

Będzie oczywiście wystawa sprzętu wojskowego, uzbrojenia, pokazy grup rekonstrukcyjnych i wiele innych atrakcji.

Dziś (piątek) o godz. 17 odbędzie się konkurs w rzucie nożem i toporkiem, a o godz. 20 prezentacja filmu „4101 Dziwnów”.

W sobotę o godz. 9 festyn zacznie się apelem i odsłonięciem replik medali spadochronowych. O godz. 11 inscenizacja walki o górę św. Anny w wykonaniu trzebiatowskiej grupy Nałęcz. Najwięcej wczasowiczów zgromadzi się zapewne w sobotę o godz. 18 nad rzeką Dziwną w okolicy stacji paliw Orlen, gdzie będzie punkt kulminacyjny imprezy, czyli pokazy skoków spadochronowych do wody.

Będzie także pokaz działania patrolu saperskiego, koncert dudziarzy i zabawa ze spadochronem (plaża godz. 13.30).

W niedzielę festyn zaczyna się o godz. 9, a o godz. 11 odbędzie się inscenizacja „Śląskich bojowników”. Przez cały czas będzie można oglądać wystawę sprzętu wojskowego. O godz. 14 impreza zakończy się apelem. MK

Festiwal muzyki organowej i kameralnej

Kamień Pomorski. W piątek (27 sierpnia) o g. 19 rozpocznie się w zabytkowej katedrze przedostatni koncert w ramach 57. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wystąpią: Michał Duźniak – organy, Poznań Brass – kwintet instrumentów dętych blaszanych: Sławomir Framski – trąbka, Tomasz Kaczor – puzon, Jacek Kortylewicz – tuba, Damian Lotycz – waltornia, Paweł Zadrożniak – trąbka.

Śladami Wedlów i drawieńskich krasnali

Drawno. Nie będzie się nudził ten, kto się wybierze w sobotę do Drawna! Czeka na niego wydarzenie pn. „Śladami Wedlów i drawieńskich krasnali”. W godz. 10-23.30 czekać będzie dla małych i dużych mnóstwo atrakcji, m.in. rzemieślnicy w osadzie średniowiecznej, walki i pojedynki wojów, pokaz uzbrojenia i oporządzenia wojennego, możliwość przymierzania sprzętu i potyczki między widzami, nauka strzelania z łuku, stoiska wystawców, rękodzielników z całego kraju, warsztaty dla dzieci w wiosce krasnali, wykład historyczny na temat Wedlów i fabryki krasnali w Drawnie, historia Wedlów przedstawiona w opowiadaniu przez grupę teatralną DRAMA, spektakle i występy zespołów ludowych i nie tylko. Ok. g. 21 – występ Zespołu FLOW, a g. 23 – pokaz iluminacji.

Finał FAM-y!

Świnoujście. W ten weekend kończy się tegoroczna FAMA. Ale kończy się z przytupem! Przez trzy dni odbędzie się wiele wydarzeń, które warto będzie zobaczyć. Koncert finałowy pod hasłem „Dzika rzecz – polska muzyka transformacji” odbędzie się w niedzielę w amfiteatrze o g. 20.30. Warto być!

W piątek o g. 13 w kawiarni El Papa Hemingway rozpocznie się koncert The White Panda. To elektroakustyczny duet stworzony przez Krzysztofa Kiełpińskiego oraz Tomasza Czyżewskiego. O g. 14 odbędzie się tutaj także koncert Ani Samej, krakowskiej artystki promującej swój debiutancki album „Śnienie”. O g. 15.30 w galerii Miejscu Sztuki 44 odbędzie się spotkanie z Małgorzatą Gołotą, autorką reportażu „Spinalonga. Wyspa trędowatych”. W Barze Letnim Hamaki od g. 17.30 rozpocznie się seria koncertów, którą zwieńczy o g. 22.30 występ Bajzla. Wydarzeniem specjalnym piątkowej FAMY będzie koncert zespołu Laboratorium w Amfiteatrze im. Marka Grechuty. To wydarzenie uświetniające pięćdziesięciolecie działalności grupy.

W sobotę o g. 14 w MS 44 odbędzie się spotkanie z autorami sekcji pisarskiej FAMY, a o g. 15.30 – z Piotrem Oleksym, autorem książki „Wyspy odzyskane. Wolin i nieznany archipelag”. W muszli koncertowej o g. 17.45 obejrzymy muzyczno-kabaretowe wydarzenie grupy A JAK!, a o g. 18.45 wystąpią uczestnicy warsztatów wokalnych festiwalu. W Amfiteatrze im. Marka Grechuty o g. 20.30 rozpocznie się koncert finałowy FAMY, podczas którego usłyszymy interpretacje utworów artystów polskiej sceny alternatywnej okresu transformacji. Na wszystkie wydarzenia – wstęp wolny.

Korytowska Noc Poetów

Recz. Korytowska Noc Poetów 2021 odbędzie się w piątek (27 bm.) i sobotę w Hali Widowiskowo-Sportowej w Reczu przy ul. Ratuszowej 29. Wśród atrakcji m.in. koncert Dariusza Kordka.

Impreza rozpocznie się w piątek o godz. 17.30 – wtedy zostaną zaprezentowane wydawnictwa „Nocy Poetów”, czyli tomiki poetyckie Haliny Surmacz i Bartosza Gawłowskiego, następnie odbędzie się wręczenie odznaczeń „Gryfa Zachodniopomorskiego”.

Od godziny ok. 18.40 znów będzie duuużo poezji, o godz. 22.30 rozpocznie się recital Dariusza Kordka.

W sobotę odbędzie się dalsza część imprezy, m.in. warsztaty poetyckie prowadzone przez Irenę Naumowicz z Uniwersytetu Szczecińskiego (o godz. 11.30).

Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa”

Stargard. Do 28 bm. na parkingu przy Stargardzkim Centrum Kultury będzie można oglądać nietypową wystawę adresowaną do pasjonatów historii.

– Zapraszamy do odwiedzin niezwykłego, mobilnego centrum edukacyjnego o nazwie: Stargard: Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” – informuje SCK. – Jest to projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach którego na parking przy SCK podjedzie przystosowany samochód ciężarowy z wystawą obrazującą historię pierwszych lat II RP.

W programie zaplanowano projekcję filmu fabularnego „Wiktoria 1920”, który będzie można oglądać w specjalnych goglach. Widz stanie się jednym z bohaterów filmu. Będą też artefakty ojców niepodległości i pamiątki po Legionach Polskich prezentowane jako hologramy, makieta polskiego pawilonu, który zbudowano na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu w 1925roku oraz strefa zabawy z fotobudką, w której będzie można zrobić sobie zdjęcie z jednym z ojców niepodległości.

Druga odsłona Dni Stargardu

Stargard. W ostatni weekend sierpnia Stargardzkie Centrum Kultury zaprasza na drugą odsłonę Dni Stargardu. W piątek 27 sierpnia o godz. 18.30 wystąpią Ania Karwan i Sławek Uniatowski. W sobotę 28 sierpnia o 18.15 na scenie pojawią się Muchy, a po nich zagra grupa Happysad. Na zakończenie Dni Stargardu w niedzielę 29 sierpnia wystąpią zespoły Red Lips i Afromental. Początek o 18.30. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Scena stanie na terenie zielonym przy Młodzieżowym Domu Kultury.

Taneczna uczta

Gryfino. Teatr Tańca Ego Vu (dawniej: Vogue) działający pod egidą Gryfińskiego Domu Kultury obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia. Ten piękny jubileusz będzie okazją dla miłośników tańca współczesnego oraz sympatyków utytułowanego zespołu do uczestniczenia w wyjątkowym, pełnym wzruszeń i wspomnień koncercie. Wydarzenie przybliży aktywność zespołu, począwszy od jego powstania w 1991 roku. Na scenie, obok obecnych członków tanecznej grupy, wystąpią dawni tancerze, którzy odcisnęli swój ślad w historii Ego Vu. Z uwagi na duże zainteresowanie jubileuszowym koncertem zaplanowano dwa bliźniacze wieczory w sali widowiskowej GDK – w piątek 27 bm. i w sobotę 28 bm., początek o g. 18. Bilety na wydarzenie można nabyć online na stronie www.gdk.com.pl (tam również znajdują się aktualne wytyczne dotyczące uczestnictwa w koncercie podczas pandemii) oraz w kasie kina „Gryf”.

Niebieska Niedziela

Łobez. W niedzielę o godz. 13 na Starym Boisku odbędzie się festyn „Niebieska Niedziela” zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji we współpracy z samorządami miasta i powiatu. W programie imprezy m.in.: występ Teatru Gwitajcie, prezentacja sprzętu policyjnego, pokazy pierwszej pomocy, znakowanie rowerów, konkursy z nagrodami. Atrakcji będzie więcej – czeka dobry relaks dla trzech pokoleń mieszkańców na zakończenie wakacji.

Siostry Kępisty w plenerze

Police. Siostry Kępisty wystąpią w sobotę o godz. 20 na scenie plenerowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Koncert będzie zamykał wakacyjny cykl muzyczne MOKarte.

Pochodzące ze Szczecina siostry Maria i Julia Kępisty zajmują się muzyką od dziecka. Julia – absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim – pisze teksty, śpiewa, gra na wiolonczeli oraz ukulele. Maria – absolwentka kilku kierunków na akademiach muzycznych – jest wszechstronnym muzykiem grającym na wibrafonie, instrumentach perkusyjnych, fortepianie oraz flecie poprzecznym. Jest również kompozytorką muzyki rozrywkowej oraz poważnej, teatralnej i filmowej.

