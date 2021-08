Weekend w regionie: 6 - 8 sierpnia

Przeciągamy linę!

Pobierowo. W piątek o g. 18 na skrzyżowaniu ulic Jana z Kolna i Grunwaldzkiej odbędzie się osiemnasta już edycja konkursu w przeciąganiu liny. Zabawa zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem wczasowiczów, którzy mogą spróbować swoich sił w licznych konkursach prowadzonych przez znanego strongmena Sławomira Toczka. Będzie on przetaczał potężną oponę, przenosił w stalowym nosidełku cztery panie i demonstrował inne sztuczki. Na koniec odbędzie się tradycyjny konkurs przeciągania liny przez 5-osobowe zespoły. Jednym słowem – atrakcji nie zabraknie. Imprezę jak zawsze poprowadzi Irek Bieleninik.

Szukamy skarbów

Pobierowo. W sobotę na plażę w Pobierowie (zejście przy ul. Ciechanowskiej) dzieci oraz rodziców zapraszają sołtys Pobierowa, stowarzyszenie „Pobierowo na Nowo” i Pobierowo jest OK! Początek zabawy o godz. 10. Połączona ona będzie z poszukiwaniem zakopanych w ziemi skarbów. Szukać ich będą najpierw dzieci, a potem dorośli. Zabawę poprowadzi Irek Bieleninik.

MK

125-lecie Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej z Wolną Grupą Bukowina

Rewal. Nadmorska Kolej Wąskotorowa świętuje 125. rocznicę uruchomienia pierwszej linii wąskotorowej z Gryfic do Niechorza. Z tej okazji na dworcu w Rewalu odbędzie się w sobotę o g. 16 festyn, podczas którego przedstawiona zostanie historia nadmorskiej kolejki.

W momencie kulminacyjnym odbędzie się rekonstrukcja przyjazdu pierwszego pociągu z Gryfic do Niechorza z letnikami w strojach z minionej epoki. W inscenizacji wezmą udział członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” oraz członkinie Krajowego Stowarzyszenia Aramis w Trzebiatowie.

Jednym z punktów programu sobotniej imprezy będzie otwarcie wystawy „125 lat Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej”. Na 6 planszach będzie można zobaczyć ciekawe fotografie oraz poznać najważniejsze fakty z bogatej historii powiatowej kolejki wąskotorowej.

W części artystycznej wystąpi m.in. orkiestra dęta oraz zaprezentują się wykonawcy poezji śpiewanej: duet Tomek Trust & Annie, który wykona znane pieśni rosyjskich bardów – Włodzimierza Wysockiego i Bułata Okudżawy oraz piosenki Agnieszki Osieckiej, a jako gwiazda wieczoru w autorskim recitalu wystąpi legenda polskiej poezji śpiewanej – Wolna Grupa Bukowina. W programie festynu nie zabraknie również zabaw i animacji dla najmłodszych oraz oprawy kulinarnej, o którą zatroszczy się Rada Sołecka Rewala.

MŁ

Viva Flamenco!

Police. Fani latynoskiej muzyki i tańca powinni w pierwszy weekend sierpnia odwiedzić Police, gdzie na scenie plenerowej MOK-u wystąpi zespół Viva Flamenco.

Po tygodniowej przerwie Miejski Ośrodek Kultury w Policach rozpoczyna sierpniową część cyklu MOKarte koncertem czołowego zespołu flamenco w Polsce. Viva Flamenco założone w 1992 roku przez gitarzystę Michała Czachowskiego to barwna i egzotyczna grupa, której muzyka jest wyrafinowaną mieszanką tradycyjnego i współczesnego flamenco, inspirowanego kulturą indyjską, arabską oraz jazzem. Instrumentarium zespołu to gitary oraz tradycyjne instrumenty etniczne. Poza mistrzowską grą muzyków elementami widowiska są – ekspresyjny taniec i oryginalne, plastyczne stroje. Repertuar zespołu tworzą żywiołowe utwory najbardziej znanych gitarzystów flamenco, a także autorskie kompozycje, zróżnicowane pod względem rytmu i nastroju. Artyści koncertują w Polsce i za granicą na najważniejszych festiwalach gitarowych, festiwalach jazzowych, etnicznych i folkowych.

Zespół wystąpi w składzie: Michał Czachowski – gitara flamenco, cajón; Anna Mendak – taniec flamenco, palmas; Jan Kubek – cajón, palmas. Koncert odbędzie się 7 sierpnia o g. 20.

Flamenco jest najpopularniejszą muzyką etniczną na świecie. Powstało w Andaluzji – regionie południowej Hiszpanii, w którym przez setki lat przewijały się kultury różnych państw i nacji. Andaluzja była krainą Fenicjan i Kartagińczyków, kolonią grecką, częścią imperium rzymskiego, królestwa Wizygotów, arabskiego kalifatu oraz domem dla sefardyjskich Żydów czy hinduskich Cyganów. Każda z tych kultur posiadała własne zwyczaje, muzykę i instrumenty. Po wielu latach, w wyniku wzajemnych wpływów i mieszania się wszystkich elementów, na początku XIX wieku powstała tajemnicza, ekspresyjna muzyka, którą dziś znamy pod nazwą flamenco.

(b)

Aktywnie na plaży

Pustkowo. Miłośnicy czynnego wypoczynku na plaży mogą spróbować swych sił w dwóch otwartych zawodach dla amatorów. W sobotę jubileuszowy turniej siatkówki plażowej (memoriały – odpowiednio – X Marcina Kowalczyka i IV Marcina Pawłowicza, przedwcześnie zmarłych uczestników imprez), a w niedzielę 11. Mistrzostwa Gminy Rewal w Tenisie Plażowym – deble w formule open. Zapisy na plaży w Pustkowie w g. 10-10.30.

Festiwal muzyki organowej i kameralnej

Kamień Pomorski. W piątek (6 sierpnia) o g. 19 rozpocznie się w zabytkowej katedrze kolejny koncert w ramach 57. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wystąpią: Sławomir Kamiński (organy) oraz oktet wokalny Art’n’Voices.

W programie m.in.: Georg Muffat (Toccata X IGM 24), Johann Sebastian Bach (Fantazja i fuga c-moll BWV 537), Fantazja G-dur BWV 572) – wyk. Sławomir Kamiński; Ola Gjeilo (Ubi Caritas), Marek Raczyński (Te lucis ante terminum), Anna Rocławska-Musiałczyk (Bibi, Synkù, Bi – Parafraza kolędy kaszubskiej Witosławy Frankowskiej) – wyk. oktet wokalny Art’n’Voices.

Piknik patriotyczno-charytatywny

Karkowo. „Piknik Patriotyczno-charytatywny” rozpocznie się w sobotę przy świetlicy w Karkowie (gmina Chociwel) o g. 15. W programie: animacje dla dzieci i dorosłych, konkurs pieśni i wiersza patriotycznego, konkurs kulinarny, występ dzieci z placówek TPD, występ zespołu „Optymiści”. Wydarzenie ma na celu promocję odzyskania przez Polskę niepodległości oraz akcję charytatywną dla małego Stasia. (reg)

DobreTony w RCK

Kołobrzeg. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu zaprasza w piątek (6 sierpnia) na kolejną odsłonę cyklu RCK DobreTony. W trakcie imprezy, która rozpocznie się o g.18 na scenie plenerowej przy ul. Solnej 1, zagra zespół Ala|Zastary oraz dj antisocial. Grupę łączącą tradycję rodzimego popu ze współczesnym r’n’b, lo-fi elektroniką i hip-hopem tworzą Ala Boratyn i Jakub Sikora. dj antisocial to elektroakustyczny projekt z pogranicza gatunków hip-hopu, postpunkowego minimalizmu i starej garażowej muzyki elektronicznej. Wstęp na koncert wolny, ale liczba miejsc ograniczona.

Mistrzostwa na deskach

Kołobrzeg. W piątek rozpoczną się Mistrzostwa Polski Planet Baltic SUP Race 2021. Impreza trwać będzie 3 dni przy plaży centralnej. Pierwszego dnia o g.14 rozpocznie się trening zawodników na akwenie głównym. Od g. 17 do g.23 w trefie zawodów odbędzie się DJ Beach Party. Same biegi zaplanowano na sobotę. O g. 11.30 rozpocznie się Technical Race Gprix Kobiet i Technical Race Gprix Mężczyzn. O g. 16 wystartują w osobnych kategoriach kobiety i mężczyźni w Sprint Races. Wyścigi na długich dystansach odbędą się w niedzielę o g. 10.45. 4 godziny później zorganizowana zostanie sztafeta damsko-męska. Zakończenie mistrzostw i dekorację zwycięzców przewidziano na g. 16.30.

Od Beatlesów do Lady Gagi

Kołobrzeg. W sobotę (7 sierpnia) na placu Koncertów Porannych przy kołobrzeskim bindażu, pojawi się kwartet smyczkowy VIVA LA MUSICA. Grupę tworzą Adam Vogelsinger i Marcin Orłowski (skrzypce), Filip Wroniszewski (altówka) oraz Kinga Babij (wiolonczela). Zespół zagra utwory Schuberta, Brahmsa, Bacha, Dworzaka, Lehara, Rossiniego, a także smyczkowe aranżacje współczesnych światowych standardów muzycznych. Początek o g. 11. Wstęp wolny. (pw)

Rusza Ińskie Lato Filmowe!

Ińsko. W piątek (6 sierpnia) rusza Ińskie Lato Filmowe. Filmowy maraton potrwa do 15 sierpnia. To będzie 48. edycja tej imprezy. Dla miłośników kina przygotowano ponad 100 filmów.

– Program będzie się składał z części filmowej, ale także dość mocno rozbudowanej sekcji imprez towarzyszących – zapraszają organizatorzy.

W Ińsku nie zabraknie ciekawych gości.

– Nasz festiwal odwiedzi ponad 30 gości – informuje Przemysław Lewandowski, dyrektor artystyczny ILF. – Oprócz reżyserów i aktorów, pośród których spotkamy m.in. Jana Jakuba Kolskiego, Mariana Dziędziela czy Marcina Bosaka, publiczność będzie miała okazję porozmawiać z pisarzami (Urszula Zajączkowska, Andrzej Muszyński), a także wybrać się na wycieczki po Ińskim Parku Krajobrazowym z archeologiem Bartłomiejem Rogalskim, ornitologiem Dominikiem Marchlewskim oraz etnobotaniczką Anną Traut-Seligą.

W programie jak co roku najnowsze kino polskie, spotkania z twórcami, prelekcje, debaty, warsztaty i wystawy. W tej edycji festiwalu jedna z retrospektyw poświęcona będzie Jackowi Petryckiemu i jego 50-letniej już twórczości operatorskiej. Zaplanowano też projekcje eksperymentalnych filmów Urszuli Zajączkowskiej, poetki, botaniczki i artystki. Widzowie poznają sylwetki badaczy polskiej kultury etnograficznej, a w cyklu „Powitanie z Afryką” przegląd najnowszych produkcji z ostatnich trzech lat. Dla publiczności przygotowano blok filmowy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej „Bliżej natury”, a także cykl „Dokumenty świata”.

Wśród wykonawców, którzy umilą czas uczestnikom festiwalu, będą m.in. zespół Dubska, indie – folkowy duet Paula i Karol oraz kompozytor i saksofonista Mikołaj Trzaska, ikona jazzowej awangardy w Polsce. W Ińsku wystąpią też: 18-letnia Kathia, songwriterka i producentka z Poznania i Bajzel, człowiek orkiestra, autor tekstów, kompozytor i wykonawca swoich autorskich utworów.

48. Ińskie Lato Filmowe 6 sierpnia o godz. 18 zainauguruje projekcja „Nature Is My Homland”, którego reżyserem jest Marek Gajczak.

Filmy będą wyświetlane w kinie Morena, a także w plenerze i Jaskini Zapomnianych Snów. W dawnej restauracji Omega, w której powstanie centrum wystawiennicze ILF, będzie można oglądać pierwszą wystawę.

– Pierwszymi pracami, które ozdobią naszą galerię O.Mega!, będą obrazy Przemka Kossakowskiego – informuje Przemysław Lewandowski, dyrektor artystyczny Ińskiego Lata Filmowego. – Prezentowane w Ińsku obrazy nawiązywać będą w większości do jego spotkań z uzdrowicielami, które miały miejsce podczas jego podróży.

Organizatorami ILF są stowarzyszenie ILF i gmina Ińsko.

Włoskie wakacje

Stargard. W piątek w kinie plenerowym w parku Chrobrego w Stargardzie można obejrzeć film zatytułowany „Włoskie wakacje”. To brytyjsko-włoski komediodramat. Początek projekcji – godz. 21.30.

Eko Festyn w Teatrze Letnim

Stargard. W sobotę o godz. 13 w Teatrze Letnim rozpocznie się Eko Festyn. Potrwa do godz. 16.

Będzie przepięknie…

Stargard. W sobotę o godz. 19.30 Stargardzkie Centrum Kultury w ramach COOLturalnych wakacji zaprasza na koncert „Jeszcze będzie przepięknie…”. Na scenie wystąpi zespół Funk Material.

Na szlaku Baltic Pipe

Stargard, Pełczyce, Gryfice, Rewal. W sobotę dla mieszkańców Stargardu i Pełczyc, a w niedzielę – Gryfic i Rewala organizowana jest gra terenowa „Na szlaku Baltic Pipe”. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System zaprasza do udziału. Należy zarejestrować się na stronie naszlakubalticpipe.pl.

– Twój smartfon z dostępem do internetu będzie Twoją mapą i wskaże miejsca w danej miejscowości, w których zostały ukryte zadania – informuje organizator gry. – Jeśli prawidłowo udzielisz odpowiedzi i uzyskasz min. 20 punktów, to zdobędziesz nagrodę, jaką jest bon do sklepu www.empik.com o wartości 50 zł.

Uczestnik z największą liczbą punktów w danej miejscowości otrzyma w nagrodę książkę Adama Wajraka pt. „Wielka Księga prawdziwych Tropicieli” wraz z mapą ciekawych miejsc na szlaku Baltic Pipe.

(w)

Jazzowe brzmienia

Baniewice. Oryginalna muzyczna promocja pięknych miejsc Pomorza Zachodniego i funduszy unijnych w piątek zawita do Winnicy Turnau w Baniewicach. Tam również odbędzie się (6 sierpnia, godz. 20) koncert Bergcrantz – Ostrowski Unit. Wstęp bezpłatny.

(reg)

Rowerem po wodzie

Kołobrzeg. W sobotę o g.11 na terenie kołobrzeskiej Mariny Solnej rozegrane zostaną 22. zawody w jeździe rowerem po desce na wodzie. Zawodnicy będą próbowali przejechać po 20-metrowej długości desce położonej na napompowanych dętkach unoszących się w basenie portowym. Trasa nie będzie łatwa, bo jej szerokość to zaledwie 30 cm. Na odcinku ostatnich 3 metrów zwęzi się ona na dodatek do 16 cm! Zawody wygra ten, kto pokona najdłuższy fragment tej nietypowej ścieżki. Oczywiście, jak łatwo się domyślić, każdy śmiałek i tak wyląduje w wodzie. Wstęp dla publiczności wolny.

(pw)