Wojewoda: poważne zagrożenie - niski poziom tlenu w Odrze

Ryby, które ocalały po pierwszej fazie zatrucia Odry, teraz mogą ginąć z powodu niskiego poziomu tlenu. W walce z przyduchą, czyli niskim poziomem tlenu, mają pomóc strażacy. Ale działać mogą tylko doraźnie. O tym mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podczas spotkania z dziennikarzami w sobotnie popołudnie.

- Mamy bardzo duży problem: niski poziom tlenu w rzece - poinformował wojewoda. - Ta fala z niską ilością tlenu przesuwa się z południa, od Widuchowej. Idzie na północ. Jest na wysokości Gryfina, przy Moście Cłowym w Szczecinie. Tlenu jest ekstremalnie mało. Obserwujemy ryby, które próbują łapać powietrze przy tafli wody.

W walce z przyduchą mają pomóc pompy strażaków, które napowietrzają rzekę. To pompy o wydajności ok. tysiąca litrów na minutę. Pierwsza z nich pracuje w Siadle Dolnym.

- Robimy, co możemy. Ale mamy świadomość, ze to działanie punktowe - ocenił wojewoda. - Ono pomoże w jakiejś mierze w miejscu, w którym, pompy działają. Ale patrząc na te masy wody, które są w Odrze, które są w kanałach odrzańskich Szczecina, nie miejmy złudzeń, że to działanie, które odwróci sytuację. Tu działa brutalna fizyka. Temperatura wody jest nadal wysoka. Ciąg niekorzystnych wydarzeń niestety występuje.

Sytuacja zdaniem wojewody mogłaby się poprawić, gdyby obniżyła się temperatura i zacząłby wiać wiatr.

Poza tym dowiedzieliśmy się, że w Szczecinie pracują specjaliści z Instytutu Rybactwa Śródlądowego, którzy sprawdzają, jakie gatunki ryb padły. Ich analiza ma pomóc w odtworzeniu życia w Odrze do stanu sprzed kryzysu ekologicznego.

Wojewoda zapewniał, że po stronie rządu jest refleksja nad tym, co zrobić, aby w Polsce nie doszło do kolejnej katastrofy ekologicznej na taką skalą. Przypomniał deklarację minister klimatu Anny Moskwy, która powiedziała, że na na monitoring rzek zostanie przeznaczonych 250 milionów złotych.

