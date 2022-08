PO oskarża rząd o zaniechania w sprawie Odry

Platforma Obywatelska w kontekście zatrucia Odry oskarża rząd o chaos i niekompetencję - i rozpoczęła kontrolę rządowych instytucji, w tym Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda Zbigniew Bogucki działania opozycji nazywa "dyletanctwem".

"Żaden Polak i żadna Polka nie mogą się czuć bezpiecznie"

- Skala zaniechań, nieodpowiedzialności, niekompetencji rządzących jest tak wielka, że wszystkie te działania należy prześwietlić - mówił poseł PO Arkadiusz Marchewka przed rozpoczęciem kontroli w ZUW. - Nie możemy dopuścić, żeby ta sprawa została spuszczona na dno.

Według Marchewki z kontroli, które przeprowadzono już w instytucjach w Warszawie, wyłania się obraz chaosu, brak koordynacji, nadmiernej centralizacji, która uniemożliwiła podjęcie skutecznych działań. Jego zdaniem - i jest to opinia właściwie całej opozycji - rząd na informacje o tym, że w Odrze dzieje się coś złego, zareagował za późno.

- Po tych trzech tygodniach wiemy na pewno, że żadna Polka i żaden Polak nie mogą się czuć bezpiecznie w państwie zarządzanym przez PiS, a nie mogą się czuć bezpiecznie, bo system alarmowania i zarządzania kryzysowego najnormalniej w świecie nie działa - oceniła posłanka Magdalena Filiks.

Według niej w przypadku skażenia Odry możemy mieć do czynienia nawet ze sprowadzeniem zagrożenia życia i zdrowia - a za to odpowiada się karnie, nie tylko politycznie.

- Dokumenty, które wypływają do mediów, wskazują, że już na początku sierpnia instytucje państwowe miały wiedzę, co się dzieje, i wymieniały się informacjami - powiedział poseł Grzegorz Napieralski. - Dlaczego rząd nie zadziałał? Może nie zadziałał celowo. Może instytucje chciały, aby fala zanieczyszczeń - prawdopodobnie zanieczyszczeń, bo nie mamy wiedzy, co się wydarzyło - po prostu spłynęła do morza i wszystko ucichło.

Wojewoda zachodniopomorski mówi o dyletanctwie Platformy

Wojewoda komentując kontrolę posłów opozycji stwierdził, że z jednej strony uznał to za dobrą informację - bo przekazując konkretne dane przez posłów opozycji dotrze także do ich wyborców, którzy mogą być nieufni wobec przedstawicieli rządu. Powiedział, ze zadzwonił w czwartek do posła Marchewki, mówiąc, że chętnie odpowie na pytania opozycji w piątek w g. 8-10 (kontrola rozpoczęła się po g. 11).

- Uzyskałem informację zwrotną, że w tych godzinach posłowie nie są w stanie do mnie przyjść. Wielka szkoda, bo chętnie wytłumaczyłbym chronologię wydarzeń, która miały miejsce na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także chętnie odpowiedziałbym na pytania, bo może te pytania doprowadzałyby nas do konstruktywnego wniosku, że należałoby coś jeszcze zrobić - stwierdził Z. Bogucki. - Do takiego spotkania nie dojdzie. Powiem wprost: żałuję. Nie mam nic do ukrycia.

Wojewoda przeczytał niektóre pytania, które dostał od posłów opozycji. Jedno z nich brzmiało: "Dlaczego od 26 lipca nie uruchomiono służb do oczyszczania martwych ryb?". Z. Bogucki wskazał, że pytanie takie jak to są kompletnie bez sensu, skoro do naszego województwa pierwsze śnięte ryby wpłynęły dopiero w drugim tygodniu sierpnia.

- To jest kuriozum - komentował polityk. - To jest dyletanctwo.

Dla PO najważniejsze są dokumenty

Co na to kontrolerzy z opozycji?

- Dla nas najważniejsze są dokumenty, fakty. Chcemy zajrzeć do dokumentów, a nie słuchać opowieści wojewody, który mówi o tym, jak wyciągane są śnięte ryby. Chcemy wiedzieć, dlaczego dwa tygodnie wcześniej instytucje nie zadziałały - mówił poseł Marchewka.

Posłowie PO zapowiedzieli, że w Szczecinie oprócz ZUW skontrolują też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wody Polskie i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej.©℗

(as)