Więcej kursów do cmentarzy. Weekend z komunikacją dodatkową

Przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych aż do Zaduszek (2 listopada) szczeciński ZDiTM wprowadzał specjalne rozkłady z dodatkowymi liniami autobusów i tramwajów, by ułatwić wszystkim zainteresowanym dojazd w okolice nekropolii. Podobnie będzie i tym razem, z tą jednak różnicą, że nie pojawi się ani jedna dodatkowa linia tramwajów. Trasę do Gumieniec tak jak codziennie obsłużą składy linii 8 i 10. Pierwsze ze zmian od piątku. W sobotę i w niedzielę wyjadą również autobusy na sześć tras oznakowanych dopiskiem „D" przy numerach. Tak samo będzie 1 listopada.

Korzystający w tych dniach z linii 67, D67 i D07, kończących kursy na ul. Karola Miarki, powinni też pamiętać, że tymczasowy przystanek dla wsiadających będzie tam usytuowany jak zwykle przy pasie jezdni za skrzyżowaniem na ul. Ku Słońcu.

Ponadto w nadchodzący poniedziałek z uwagi na dzień wolny od nauki ZDiTM zawiesi kursowanie autobusów na liniach 98, 109, 110 i 908, a na liniach 111, 222, 223, 227 i 904 obowiązywać mają rozkłady jazdy ważne w takim właśnie okresie, tj. podczas przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji letnich.

28, 31.10 i 2.11.2022 (piątek, poniedziałek, środa)

TRAMWAJE

Na wszystkich liniach, z wyjątkiem linii 10, obowiązują w tych dniach powszednie rozkłady jazdy. Na linii 10 (Gumieńce – Plac Rodła) kursy wykonywane będą również w okresie międzyszczytu co 15 minut.

AUTOBUSY

Na wszystkich liniach, z wyjątkiem linii 67, także obowiązują powszednie rozkłady jazdy. Na linii 67 (Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) w godz. 6-17 kursy będą częstsze, co 12 minut, a w pozostałym okresie tak jak zwykle.

29 - 30.10.2022 (sobota i niedziela)

TRAMWAJE

Na wszystkich liniach obowiązywać będą te same rozkłady jak zawsze w weekendy odpowiednio w soboty i w przypadku niedziel świąteczne. Dodatkowo uruchomiona zostanie - kursująca jedynie w dni powszechnie - linia 10 (Gumieńce-Plac Rodła) z kursami według specjalnego rozkładu w sobotę w godz. 9.30–17 co 15 minut, w niedzielę w godz. 9.45–12 co 20 minut, a w godz. 12–17 co ok. 10 minut.

29.10.2022 (sobota)

AUTOBUSY

Na wszystkich liniach, z wyjątkiem niżej wymienionych, obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy. I tak: linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska): w godz. 9-30 - co 10 minut; linia D53 (Ludowa – Dworska) w godz. 9–18 co 20 minut; linia D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) w godz. 9–18 co 20 minut; linia D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) w godz. 9.30–18 co 30 minut; D67 (Ludowa – Rugiańska – Przyjaciół Żołnierza – Warcisława I – Kołłątaja – rondo Giedroycia – Słowackiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) w godz. 9–10 co 20 minut, w godz. 10–11 co 15 minut, w godz. 11–16 co 12 minut, w godz. 16–17:30 co 15 minut; linia D97 (Turkusowa – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Handlowa – Przelotowa – Jasna – Gryfińska – Gierczak – Goleniowska – Dąbie Osiedle, bez podjazdu do przystanku „Dąbie Dworzec”) w godz. 9–18 co 30 minut; linia 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) w godz. 9–18 co 30 minut; linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Majdańskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) w godz. 9–12 co 30 minut, w godz. 12–18 co 24 minuty.

30.10.2022 (niedziela)

AUTOBUSY

Na wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązywać będą świąteczne rozkłady jazdy. I tak: linia 53 w godz. 9:30–18 co 12 minut; linia D53 w godz. 9–18 co 24 minuty; linia D60 w godz. 9–18 co 24 minuty; linia 61 (Podjuchy – Dworzec Główny Owocowa) w godz. 9–18 co 20 minut; linia D62 w godz. 9.30–18 co 20 minut; linia 67 w godz. 10–18 co 12 minut; linia D67 w godz. 9–11 co 20 minut, w godz. 11–16 co 12 minut, w godz. 16–17:30 co 15 minut; linia D97 godz. 9–18 co 30 minut; linia 102 w godz. 9–18 co 20–40 minut; linia D07 w godz. 9–18 co 20 minut.

