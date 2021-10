Węzeł Głębokie w Szczecinie oficjalnie ukończony. Co powstało?

Spółka Strabag zgłosiła zakończenie robót na przebudowywanym przez nią węźle przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z całym układem drogowym w tym rejonie. To oznacza, że finał inwestycji nastąpił na dwa miesiące przed terminem zapisanym w umowie, ale nie jest jednak równoznaczne, że drogowcy już stamtąd zniknęli.

Nadal ustawione są w niektórych miejscach wygrodzenia, w tym blokada wjazdu od ul. Hieronima Kupczyka na nowy parking leśny naprzeciwko pętli u zbiegu z al. Wojska Polskiego. Pozostaje też wciąż tymczasowe zaplecze z biurem budowy przy budynku kasowo-socjalnym z poczekalnią. Czeka on na odbiory i oddanie do użytku. Nie jest jeszcze dostępny zarówno dla pasażerów, jak również motorniczych i kierowców. Robotnicy wykonują poprawki brukarskie w różnych miejscach w nawierzchniach w pasach chodników i dojść.

- Do czasu pełnego przekazania inwestycji do użytkowania mogą być prowadzone jeszcze drobne prace porządkowe - zaznacza Piotr Zieliński, rzecznik prasowy komunalnej spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, sprawującej nadzór nad realizacją zadania. - Ponadto w listopadzie wykonane zostaną jeszcze nasadzenia 50 drzew, m.in. w obrębie nowego parkingu leśnego.

Co powstało na węźle Głębokie

W ramach inwestycji wykonana została od podstaw pętla tramwajowo-autobusowa z peronami w opcji „drzwi w drzwi", odsunięta nieco od al. Wojska Polskiego w głąb pasa lasu, z którego część rosnących na skraju drzew trzeba było wykarczować. Urządzono zupełnie inny układ torów dojazdowych, wyjazdowych i objazdowych od tego, który był poprzednio. Są miejsca postojowe kiss&ride, stanowiska do postoju taksówek, parking rowerowy pod wiatą. Tuż obok dojścia na pobliskie kąpielisko powstało rondo, które pozwala na płynny przejazd z każdego kierunku. Przebudowane zostały odcinki dochodzących do niego al. Wojska Polskiego oraz ulic Miodowej, Emila Zegadłowicza i Hieronima Kupczyka (ta ostatnia oprócz wymienionej jezdni na całej długości do granic administracyjnych miasta z gminą Dobra ma teraz także szeroką ścieżkę pieszo-rowerową).

W bezpośrednim sąsiedztwie pętli powstał nowy parking park&ride z wyznaczonym miejscami dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Póki co i na nim parkowanie nie jest możliwe, dopóki nie zostaną ukończone w jego obrębie wszystkie prace i przejdzie odbiory. Co może potrwać nawet do kilku tygodni. Na razie zmotoryzowani mogą więc korzystać z mniejszego parkingu zlokalizowanego na tyłach kąpieliska w leśnej przecince na wysokości ul. Kąpieliskowej. Wykonano również większość zaplanowanych nasadzeń krzewów ozdobnych.

Łączny koszt całego przedsięwzięcia to ponad 65 mln zł. ©℗

Mirosław WINCONEK