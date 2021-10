Pętla i drogi gotowe. Na Głębokie wraca normalność

Nowy układ drogowy, nowa pętla, nowy parking leśny w pobliżu jeziora na szczecińskim osiedlu Głębokie prawie gotowe. To jedna z nielicznych inwestycji komunikacyjnych w mieście kończona właśnie przed terminem. Wykonawcą przebudowy jest spółka Strabag. Oficjalny termin zakończenia prac to dopiero koniec grudnia, ale wszystko wskazuje na to, że infrastruktura zostanie oddana do użytku dwa miesiące wcześniej.

Od minionej soboty po zakończeniu montaż wiat autobusy i tramwaje powróciły na swoje stałe perony. To znaczy składy „9" oraz autobusy linii 103 i 106 na peron 1 (zewnętrzny przy al. Wojska Polskiego), tramwajowe jedynki i autobusy linii 105 na peron 2 (środkowy), a autobusy lub busy, które obsługują linię 121 na peron 3 (wewnętrzny). Na dojeździe ul. Emila Zegadłowicza przy ogrodzeniu pobliskiego kąpieliska działa też już od pewnego czasu elektroniczna tablica z informacją o liczbie wolnych i zajętych miejsc na znajdujących się w okolicy parkingach na pobliskiej ul. Kąpieliskowej i w leśnej przecince u zbiegu al. Wojska Polskiego i ul. Hieronima Kupczyka.

Aktualnie w rejonie nowego węzła przesiadkowego przy rondzie powstałym u zbiegu przebudowanych odcinków al. Wojska Polskiego Emila Zegadłowcza, Miodowej i na całej długości do granic administracyjnych miasta ul. Hieronima Kupczyka prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe wokół nowego budynku dyspozytorsku-socjalnego z wydzieloną częścią na poczekalnię dla pasażerów, przy urządzaniu otoczenia pobliskiego nowego parkingu leśnego. Do wykonania pozostały też w niektórych miejscach poboczy, m.in. wzdłuż chodnika w ul. Hieronima Kupczyka od strony jeziora, brukarskie prace poprawkowe, gdzie jeszcze latem deszczówka wypłukała warstwę podbudowy i zapadnięcie się nawierzchni z kostek polbruku.

Koszt realizacji zadania według zapisów kontraktu powinien zamknąć się w kwocie DO 65,8 mln zł. ©℗

(MIR)