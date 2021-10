Weekend w regionie. Październikowe atrakcje

Dni Olimpijczyka

Świdwin. Trwają Wojewódzkie Dni Olimpijczyka, pod patronatem „Kuriera Szczecińskiego”. Miasto gości 25 olimpijczyków (11 medalistów), w tym pięciu uczestników olimpiady i paraolimpiady Tokio 2020. W piątek (1.10) o g. 10.45 Apelem Olimpijskim na placu Konstytucji 3 Maja rozpoczął się finał obchodów Wojewódzkich Dni Olimpijczyka, nastąpi przemarsz uczestników ulicami miasta do hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych. Otwarcie uroczystości – prezentację olimpijczyków i paraolimpijczyków, ceremoniał olimpijski oraz wręczenie wyróżnień i odznaczeń, poprzedzi koncert młodzieżowej orkiestry dętej z MDK Gryfice wraz z prezentacją szkół imienia Polskich Olimpijczyków, klubów olimpijczyka, szkół powiatu świdwińskiego. Akcentem końcowym wydarzenia będzie specjalny program sportowo-artystyczny.

Bieg Wilka

Łobez. W sobotę o g. 10 w Parku Leśnym (start i meta na Polanie Patelnia) odbędzie się III Łobeski Terenowy Bieg Wilka. Imprezę organizuje Łobeski Klub Biegacza Trucht pod patronatem burmistrza Piotra Ćwikły. Biegacze będą rywalizować w kategoriach: małe wilki i duże wilki. Dla uczestników będą medale, koszulki i inne upominki. Warto dodać, że wizerunek wilka w koronie jest na tarczy herbowej miasta od zarania.

Ciuchcia w soboty

Rewal. Nadmorska Kolej Wąskotorowa przewiozła w tym sezonie na trasie wahadłowej Trzęsacz – Pogorzelica – Trzęsacz 68 tysięcy turystów.

Z uwagi na koniec sezonu letniego, od początku października kolejka kursować będzie jedynie w soboty według specjalnego rozkładu jazdy.

Z Trzęsacza do Pogorzelicy pociąg odjedzie o godz. 10 i wykona cztery kursy co 90 minut. Szczegółowy rozkład jazdy można znaleźć na stronie internetowej: www.kolej.rewal.pl. Październikowe przejazdy nadmorską kolejką nie będą ostatnimi w tym roku i jeśli sytuacja pandemiczna nie ulegnie pogorszeniu, to pod koniec grudnia pasażerowie będą mogli ponownie skorzystać z kursów świątecznych i noworocznych, które są zawsze dużą atrakcją.

450-lecie Dębna

Dębno. W październiku Dębno świętuje 450-lecie. Z tej okazji przygotowano wystawy, konkursy, konferencję, korowód, spektakl laserowy, koncerty, wręczenie wyróżnień, turniej, bieg, żywe lekcje historii…

Do końca października można odwiedzać wystawę „Katarzyna Brunszwicka Ambasadorka Dębna” w miejskiej bibliotece. Co się wydarzy w ten weekend? Na Arenie UKS Dębno, przy ulicy Daszyńskiego, w sobotę odbędzie się turniej sportowy. Miasto zostanie uroczyście udekorowane, powstanie flaga Dębna rysowana kredą. Można wziąć udział w rajdzie z Markiem Schillerem, obejrzeć film „Gmina Dębno w kadrze”. Przedszkolaki i uczniowie zmierzą się w konkursach na temat Dębna. Odbędzie się żywa lekcja historii, podczas której swoje wspomnienia opowiadać będą pierwsi mieszkańcy Dębna. Upamiętniony zostanie Adam Jakuszko i pracownicy Nadodrzańskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. DOK rozpocznie Inaugurację Roku Kulturalnego.

Lista katyńska

Kołobrzeg. W sobotę w Muzeum Oręża Polskiego przy ul. Emilii Gierczak otwarta zostanie wystawa poświęcona pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Na wystawie prezentowane będą banery zawierające 15 tys. nazwisk z listy katyńskiej. Mowa o polskich jeńcach zamordowanych lub pochowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Wernisaż, w którym udział wezmą rekonstruktorzy, rozpocznie się o g. 12.

Morsy na start

Kołobrzeg. W niedzielę Kołobrzeski Klub Morsów zainauguruje sezon na zimne kąpiele w Bałtyku. Zbiórka o g. 11 na plaży centralnej przy molo. Piętnaście minut później rozpocznie się prelekcja dla osób, które dopiero planują rozpocząć przygodę z morsowaniem. Rozgrzewkę wszystkich morsów przewidziano na g. 11.45, a wejście do wody nastąpi w samo południe. Po kąpieli będzie czas na kawę, herbatę i słodkości oraz na tańce pod chmurką.

Jazz w RCK

Kołobrzeg. W sobotę na deskach Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu odbędzie się koncert formacji Piotr Rachoń Quartet „AMAZONIA”. Grupa, w skład której wchodzą zasiadający przy fortepianie Piotr Rachoń, gitarzysta Vojto Monteur, grający na kontrabasie Jakub Olejnik i perkusista Paweł Nienadowski, zagra pełne dynamiki i zaskakujących zwrotów współczesne utwory jazzowe. Początek koncertu o g. 19.

