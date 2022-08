Wandale u (zamku) bram

Napiszcie o tych karach na murach zamku Ale wątpię czy się wystraszą. To dla nich większe wyzwanie

a przy zamku są kamery to co za problem ustalić skąd przyszedł wandal.

to bedą ich szukać 8 lat jak KWP szukała merasa...a i tak nic nie zapłacił do dziś.

UB-atel stwierdam;- pewna pani J.S RODO) PO_wiedziała; "Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm", dlatego w "demokracji liberalnej" możecie "państwo" (ha-ha) tym mazgajom (od Muzgała) na dzyndzel skoczyć jeśli wam PO_zwolą. Nawet "Zioberek" z "Kaczysynem" klękają przed "oskarżeniem o PO_lityczność". Kasta ich w tym przekona. Nie ma mocnego co PO_niesie rękę na "demokrację" . Szmata i wiadro!

Edek

2022-08-02 20:03:07

Złapać opublikować w mediach wizerunek i niech sam naprawi to co zniszczyl a do tego solidna kara finansowa. Tylko w taki sposób można pozbyć się tych wandali.