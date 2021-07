Wandale kamerami się nie przejmują

Ponad 20 kamer obserwuje to, co się dzieje na terenie Barlinka. Mimo to wandale bez skrępowania niszczą mienie. Dobrze mają się także amatorzy alkoholu, który spożywany jest w każdej części miasta. Przy jeziorze powstaje centrum rekreacji. Wielu mieszkańców obawia się, że jeżeli nie będzie tam kamer z prawdziwego zdarzenia, stanie się ono obiektem niszczycielskiej działalności wandali.

Wystarczy przejść się po Barlinku w niedzielny lub poniedziałkowy poranek. Kosze na śmieci w jeziorze to norma. Połamane deski w barierkach na ścieżkach rowerowych czy zniszczone elementy infrastruktury przy Jeziorze Barlineckim to wcale nierzadki widok. Niszczone jest wszystko, co nie jest wykonane z metalu lub nie jest wbetonowane głęboko w ziemię. Naprawy rocznie sięgają tysięcy złotych. I na nic zdają się kamery monitoringu miejskiego, które powinny pomagać w wykryciu sprawców zniszczeń. Dlaczego? Bo tego, co dzieje się w mieście, nikt nie obserwuje. Kamery nagrywają to, co mają w swoim zasięgu. Wszystko rejestrowane jest na dyskach twardych, które wraz z całą infrastrukturą do tego potrzebną

...