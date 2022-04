Nagroda za wskazanie wandala?

Było ZŁO. Teraz w natarciu jest ANK. Czyli pozbawiony hamulców pseudografficiarz, który bohomazami z tychże trzech liter oszpeca i niszczy elewacje szczecińskich budynków. - Skoro miejskie służby są bezradne, to może prezydent wyznaczy nagrodę za wskazanie sprawcy? - sugeruje nasz Czytelnik.

Bezmyślni pseudografficiarze oszpecali nawet Wały Chrobrego, bohomazami niszcząc nie tylko zabytkowe gmachy i instytucje kultury, ale również przystanki i setki szczecińskich elewacji. Dlatego o skuteczne przeciwdziałanie tejże patologii nieustannie zabiegają miejscy radni - ponad politycznymi podziałami. Do tej pory postulowali nie tylko powołanie specjalnego zespołu do walki z wandalizmem (wzorem m.in. Krakowa), ale również o „ustalenie nagród pieniężnych za informację lub materiały, które pozwolą zatrzymać przestępców niszczących naszą przestrzeń". W kierowanych do prezydenta interpelacjach apelując: „Jako miasto powinniśmy podjąć działania, aby zatrzymać postępującą dewastację i akty wandalizmu w przestrzeni publicznej".

Miejskie służby do walki z pseudografficiarzami najpierw prowokowało

...