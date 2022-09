Wały Chrobrego: kiermaszowy zawrót głowy. Feeria kolorów, kwiatów i smaków

Kto szuka oryginalnych roślin do domu i ogrodu albo rybek do stawu, ten ma szansę je zdobyć podczas kiermaszu „Pamiętajcie o ogrodach”. Od cebul i bylin, aż po rarytasy do zielnika na kuchennym parapecie. Kogo nie zwabią nawet miody z pasieki, powinien się skusić choćby na „Wałówkę z przysmakami”. To wszystko i jeszcze więcej – tylko w ten weekend – w ogrodzie Wałów Chrobrego.

Najbardziej znana, lubiana i ceniona ze szczecińskich imprez wystawienniczych na dwa dni (17-18. bm.) zagości na Wałach Chrobrego. Tym razem w jesiennej odsłonie: drzewa i krzewy ozdobne oraz owocowe, cebule kwiatowe i byliny, winorośla, wrzosy, trawy ozdobne, rośliny doniczkowe, a wśród nich mnóstwo kaktusów i sukulentów, zioła przyprawowe. Do tego ogrodowe: nawozy, maszyny i narzędzia, elementy architektury. Bogata oferta ponad 100 renomowanych wystawców.

– To będzie doskonała okazja do wyszukania botanicznych ciekawostek lub uzupełnienia kolekcji w poszczególnych gatunkach roślin, bowiem wystawcy docierający do naszego miasta z niemal całej Polski dobierają ofertę uwzględniając oczekiwania szczególnie wymagających szczecinian – zapowiada Robert Szyjanowski z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia.

Formułę kiermaszu wzbogacą stoiska „Wałówki z przysmakami” (ul. Szczerbcowa), czyli z produktami regionalnej kuchni: pieczywami, wędlinami, serami i przetworami.

– Nie zabraknie miodów w wielkim wyborze, czosnków i przetworów z ekologicznych upraw, chlebów i wędlin robionych według tradycyjnych regionalnych receptur, potraw z ryb, kwasu chlebowego, piw kraftowych i lokalnych win, a też domowych ciast, greckich i hiszpańskich oliwek czy tureckich słodyczy – zwraca uwagę Marek Maj, współorganizator wydarzenia.

Kiermasze – „Pamiętajcie o ogrodach” oraz „Wałówka z przysmakami” – rozpoczną się w sobotę, (w godz. 9-18), a trwać będą na Wałach Chrobrego również w niedzielę (w godz. 9-17).

Uwaga zmotoryzowani: już od piątku (16 września), od godz. 20, na czas organizacji kiermaszów z ruchu zostanie wyłączona ul. Wały Chrobrego, a ograniczenia będą obowiązywać także na sąsiednich: ul. Szczerbcowej oraz odcinku ul. Zygmunta Starego (od ul. Jarowita do Wałów Chrobrego). Tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać aż do godz. 20 w niedzielę (18 września). ©℗

