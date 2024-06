Wakacje bez nudy. Półkolonie w szczecińskich szkołach podstawowych

Na dzieci na półkoloniach w szkołach czekają zajęcia sportowe, kulinarne, muzyczne, plastyczne i wiele innych ciekawych aktywności. Fot. Katarzyna LIPSKA-SOKOŁOWSKA

Aż 62 turnusy w ramach wakacyjnej akcji „Lato w mieście” organizuje Wydział Oświaty szczecińskiego magistratu. W niektórych szkołach podstawowych są jeszcze miejsce dla dzieci na półkoloniach. Miasto przygotowało w tym roku ponad 3600 miejsc dla małych uczestników.

Pierwsze turnusu już się rozpoczęły, dzieci na półkolonie do szkół podstawowych stawiły się w poniedziałek, 24 czerwca. Większość placówek zapewnia opiekę i zabawę od godz. 7.30, niektóre nawet do godz. 17. To wielka ulga dla pracujących rodziców, którzy mogą powierzyć swoje pociechy profesjonalnym opiekunom do czasu, kiedy nie otrzymają urlopu.

Półkolonie odbędą się w Szkole Podstawowej nr 3, przewidziane są tu dwa turnusy – bieżący, który trwa od 24 czerwca oraz od 1 do 5 lipca. Placówka z ul. Reymonta może przyjąć trzydzieścioro dzieci. W SP nr 7 turnusy są w identycznym terminie, ale miejsce odpoczynku znajdzie tu 90 uczniów. W SP nr 8 zorganizowane zostaną aż cztery tygodniowe półkolonie dla 75 dzieci, w SP nr 16 opiekę znajdzie 105 najmłodszych, w SP nr 18 – trzydzieścioro na każdym z dwóch turnusów. W SP nr 23 przy ul. Mierniczej pięciodniowy wypoczynek odbędzie się dopiero w II połowie sierpnia. Miejsce zabawy znajdzie tu 30 dzieci. Po 90 uczniów przyjmie SP nr 35 na dwóch turnusach, po 60 – SP nr 37. Dopiero w sierpniu starują półkolonie w SP nr 41, w każdym z dwóch turnusów może uczestniczyć po 30 dzieciaków. Dla podobnej liczby uczniów zorganizowano wypoczynek w SP nr 42, a w SP 45 z Oddziałami Integracyjnymi może brać udział po 90 dzieci.

Półkolonie organizują także SP nr 46, 48, 51, 54, 59, 61, 63, 65, 68, 71 i 74. Jeden turnus przewidziano w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Kamiennej 22 w Szczecinie. Letni wypoczynek oferują także dwie szkoły sportowe: Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej oraz Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla.

Dzieci na półkoloniach na pewno czas spędzą aktywnie i twórczo, choć nie za darmo – koszty turnusu rozpoczynają się już od 250 złotych, ale czasem trzeba zapłacić nawet trzy razy więcej. Organizatorzy zapewniają, że zaplanowano wycieczki, zarówno te po mieście, jak i najbliższej okolicy, mnóstwo zajęć sportowych, plastycznych i muzycznych. Są w programach rejsy statkiem po Odrze, wizyta w Morskim Centrum Nauki i szaleństwa na miejskich kąpieliskach.

Lista placówek oferujących półkolonie wraz z numerami telefonów do szkół znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Szczecin- Wydział Oświaty, w zakładce półkolonie.

(kel)