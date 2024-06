Ostatni dzwonek w szkołach [GALERIA, FILM]

Koniec roku w CMS. Fot. Dariusz Gorajski

Niemal dwieście tysięcy zachodniopomorskich uczniów usłyszało w piątek, 21 czerwca ostatni w tym roku szkolnym dzwonek. Na zasłużone urlopy wybiera się także niemal 30 tysięcy nauczycieli w regionie. W klasach, na apelach w szkolnych aulach, salach gimnastycznych i na przyszkolnych boiskach dzieci i młodzież odbierali świadectwa, wyróżnienia i nagrody. Były dyplomy, statuetki oraz pamiątkowe wpisy do szkolnych ksiąg najlepszych uczniów. Towarzyszyli im rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, a także samorządowcy i politycy. Piotr Krzystek, prezydent Szczecina odwiedził młodzież w IX Liceum Ogólnokształcącym, na uroczystym apelu w Centrum Mistrzostwa Sportowego pojawił się Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki.



- Jest to rok, w którym rozpoczęła się zmiana - mówi „Kurierowi Szczecińskiemu” Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Paweł Palczyński. - Dla mnie, jako nowego kuratora rok dyskusji o edukacji, wsłuchiwania się w głos całej społeczności szkolnej - rodziców, uczniów i wszystkich nauczycieli. Od nowego roku szkolnego z jeszcze większym impetem i siłą będziemy te zmiany wprowadzać, zarówno w kuratorium, jak i na poziomie ministerialnym.

Uroczyste pożegnanie ośmioklasistów ze Sportowej Szkoły Podstawowej w Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej w Szczecinie zaszczycił obecnością Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki. Ostatni rok zakończyli tu młodzi ludzie świetnie radzący sobie w nauce, ale nade wszystko z wieloma osiągnięciami na sportowych arenach w województwie, kraju i za granicą. CMS od lat jest bowiem kuźnią talentów, szczególnie w pływaniu i boksie, ale także w innych dyscyplinach sportowych. Po oficjalnej uroczystości, w której nagrody i statuetki odebrali młodzi sportowcy z CMS, minister udał się z nimi na boisko, gdzie rozmów nie było końca. Sławomir Nitrasbrozegrał z młodzieżą także mini mecz w koszykówkę. Rzucał celnie, za dwa punkty.

Obecność ministra sportu na uroczystości w CMS także zamierza wykorzystać Paweł Palczyński, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, ma bowiem pomysł, jak wprowadzić więcej sportu i aktywności do szkół w województwie.

- Wiemy wszyscy, że w zachodniopomorskich szkołach wyniki egzaminów ósmoklasistów nie są na najwyższym poziomie - mówi kurator. - Jednym z naszych pomysłów jest właśnie wprowadzenie większej ilości sportu i aktywności tak, by poprawić psychikę młodzieży, relacje między uczniami i nauczycielami, co na pewno może się przełożyć na wyniki egzaminów i poprawę dobrostanu uczniów oraz lepszej jakości w naszych regionalnych szkołach.

Młodzież z CMS doskonale wie, jak zajmujący jest sport. Pływacy z klasy 8a otwarcie mówią, że to jeszcze nie czas odpoczynku i wakacji, bo właśnie są w trakcie przygotowań do Mistrzostw Polski.

- Trwa sezon, przed nami jeszcze trzy tygodnie treningów, potem letnie Mistrzostwa Polski i dopiero wówczas będziemy mieć wolne - mówią młodzi pływacy trenujący w Miejskim Klubie Pływackim Szczecin.

- Wiem, jak ciężko połączyć edukację z treningami, bo sam jestem absolwentem szkoły sportowej - wyznał młodzieży Łukasz Kadłubowski, wiceprezydent Szczecina, także obecny na zakończeniu roku szkolnego w CMS.

Sławomir Nitras gratulował uczniom wyników w nauce i samozaparcia w treningach.

- Niezwykle ciężko ukończyć jest szkołę sportową - mówił do młodzieży. - Ogromny szacunek dla wszystkich, którzy ten trud podjęli, bez względu na to, czy będą go kontynuować po wakacjach, czy nie, to na pewno ten okres nie był zmarnowany.

Dzieci i młodzież czeka teraz ponad dwa miesiące upragnionych wakacji. Do szkolnych ławek wrócą 2 września.

(kel)

Film: Piotr Sikora