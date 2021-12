W "Zdrojach" duże zainteresowanie szczepieniami najmłodszych

W czwartek (16 grudnia) ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci między 5. a 11. rokiem życia. W szpitalu "Zdroje" w Szczecinie tego dnia skorzystało z nich 40 małych pacjentów. W najbliższym czasie zaszczepionych tu zostanie 300 dzieci z tej grupy wiekowej. Zainteresowanie jest duże.

W "Zdrojach" szczepienia dzieci od 5. roku życia rozpoczęły się w czwartek już o godz. 8. Pierwszym pacjentem był 5-letni Julian.

- Bez łez, bez strachu, tuż po szczepieniu krótko stwierdził: „Wcale nie bolało” i ustąpił miejsca swojemu 8-letniemu bratu Milanowi - relacjonuje Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala "Zdroje".

Zapisy na szczepienia małych pacjentów

Rodzice mogli zapisywać pociechy na podanie pierwszej dawki szczepienia już od wtorku.

- Wszystkie udostępnione wówczas przez szpital „Zdroje” terminy zapełniły się w ciągu kilku godzin, a telefony w rejestracji nadal rozgrzane są do czerwoności - mówiła w czwartek przed południem M. Knop.

W najbliższym czasie szczepionkę otrzyma tu grupa 300 małych pacjentów. Pierwszego dnia w szpitalu „Zdroje” szczepieniu poddano 40 dzieci. Wielu rodziców przyznawało, że o chęci szybkiego zaszczepienia zdecydowała nie tylko oczywista troska o zdrowie i bezpieczeństwo maluchów, lecz także chęć zdążenia z podaniem drugiej dawki jeszcze przed feriami, które w województwie przypadają na pierwsze dwa tygodnie lutego. Dzieci, które przyjmą pierwszą dawkę w najbliższym czasie i drugą do połowy stycznia - już podczas ferii będą posiadały status osób w pełni zaszczepionych.

- Zaszczepienie dzieci jest bardzo ważne, gdyż - podobnie jak dorosłych - chroni je przed ciężkim zachorowaniem na COVID-19 oraz ogólnie zabezpiecza przed wystąpieniem samej choroby - mówi dr Rafał Heryć, specjalista chorób wewnętrznych, lekarz kwalifikujący do szczepień w szpitalu „Zdroje”. - U dzieci obserwowane są także ciężkie reakcje po przechorowaniu COVID-19, tzw. PIMS. Szczepienie, chroniąc dziecko przed zachorowaniem na koronawirusa SARS-CoV-2, jednocześnie zmniejsza ryzyko wystąpienia tego wieloukładowego zespołu zapalnego.

Jak przebiega szczepienie dzieci?

Obecnie jedynym zatwierdzonym i dostępnym w Polsce preparatem dla najmłodszych jest szczepionka Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w odpowiednio dostosowanej dawce pediatrycznej. Schemat szczepienia tej grupy wiekowej obejmuje dwie dawki podawane w rekomendowanym odstępie minimum 21 dni.

Dla pacjentów z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat rozszerzony został o trzecią dawkę uzupełniającą, która powinna zostać podana co najmniej 28 dni po zakończeniu cyklu podstawowego.

Przed przystąpieniem do szczepienia opiekun prawny dziecka musi wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego, który dostępny jest w punkcie szczepień, można go też pobrać ze strony internetowej szpitala.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia kwalifikacji do szczepień dziecidokonuje lekarz. Szpital „Zdroje” wyznaczył odrębny punkt i niezależne dni oraz godziny szczepień najmłodszych pacjentów. Odbywają się one we wtorki w godzinach popołudniowych od 14.30 do 17.30 oraz w środy od godziny 8.00 do 11.30. Dzieci można rejestrować zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami - telefonicznie (91 88 06 680 lub 91 88 06 681), osobiście w punkcie szczepień (pawilon 19), poprzez ogólnopolską infolinię pod nr. tel. 989 lub przez e-rejestrację.

(sag)