Prywatna akcja przerodziła się w małą kampanię. Nie ignoruj, Ignorze, szczepionki!

Oryginalny pomysł na przekonanie przyjaciela do szczepień przeciwko koronawirusowi znaleźli dwaj stargardzianie. Wymyślili dla niego akcję billboardową.

Pierwsze dwa wielkie plakaty zawisły kilka dni temu przy drodze w Dobrzanach, pow. stargardzki. Tam przyjaciel panów Huberta i Rafała ze Stargardu jeździ dość często w odwiedziny do krewnych. Traf chciał, że tamtejszy przydrożny stojak reklamowy mieli akurat wolny. Prowadzą agencję reklamową. Nakleili z obu stron wielki plakat, który opatrzyli napisem „Ignorze, zaszczep się!".

- To hasło jest taką grą słów - mówi pan Hubert ze Stargardu. - I początkowo przekaz był adresowany tylko do naszego przyjaciela. Bardzo nam na nim zależy i chcemy, żeby się zaszczepił i nie chorował. Ale przekonać go, na razie, nie można.

Hasło nawiązuje do imienia ich przyjaciela, ale nie chcą go zdradzać, choć każdy może domyślić się, jak brzmi.

...