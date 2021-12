Lewica chce obowiązkowych szczepień

- Tu się nie ma co oglądać na słupki poparcia społecznego, nie ma co z tego robić polityki, trzeba wziąć twarde dane - odpowiedział D. Wieczorek. - Jeżeli ponad 500 osób dziennie umiera, to trzeba podejmować decyzje. Czy będą protesty? Zobaczymy. O obowiązkowych szczepionkach dyskutuje się już od pewnego czasu. To kwestia wytłumaczenia i przedstawienia argumentów. Nie może być tak, że ogon macha psem. Nie może być tak, żeby 10 % społeczeństwa decydowało o tym, co pozostałe 90 % społeczeństwa ma robić. Dane są jednoznaczne: jeżeli chodzi o osoby, które umierają, to 20 % to osoby zaszczepione, a 80 % - niezaszczepione.

- Wszyscy lekarze mówią: aby przerwać pandemię, trzeba przerwać łańcuch transmisji wirusa - dodawał Dawid Krystek z Nowel Lewicy. - Jeśli nie wyszczepimy populacji, to będziemy się spotykać za pół roku, za rok i będziemy mówić o siódmej, ósmej, dziewiątej fali koronawirusa. Dużą rolę do odegrania ma samorząd.

- Dzisiaj przyjąłem trzecią dawką. Zapytałem w przychodni, jakie jest zainteresowanie. Usłyszałem, że jest ogromne, bo szczepi się dziennie dwieście osób, ale niestety są to ci, którzy biorą trzecią dawkę. Pierwszą dawkę biorą cztery osoby, pięć. To pokazuje skalę problemu - opowiadał poseł Dariusz Wieczorek.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi powinny być w Polsce obowiązkowe - to stanowisko Nowej Lewicy. Politycy tej formacji z Pomorza Zachodniego podczas spotkania z dziennikarzami przekonywali, że to najlepszy - a właściwie jedyny - sposób, aby okiełznać czwartą falą pandemii.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Tylko pytam 2021-12-07 11:01:05 Po pierwsze, lewica ewidentnie nie chce już więcej być w parlamencie :) Po drugie, szkoda że czwarta władze nie porusza tego temat, to NOPy u wyszczepionych. Zwraca na to uwagę coraz więcej lekarzy. Np. u pewnych ludzi wzmaga się agresja a u innych apatia, czy wręcz obojętność na otoczenie.

Ciut myslaca Lewico 2021-12-07 10:32:35 Najpierw Przebadac kazdego Czlowieka... a dopiero pozniej Wybrac Tych... ktorych Organizmy PO-trzebuja i po-winny byc dalej Szczepione...!! Inaczej po-robicie z Naszych Organizmow SITKA... i chcecie "zmuszac Nas" by dalej byc "Krolikami doswiadczalnymi"... by Firmy Produkujace i te Szczepioki... PO-zarabialy Miliaaardy Dolarow lub Euro...!!!

czytam 2021-12-07 10:28:04 Za komuny większość regulacji życia była obowiązkowa - służba wojskowa , mundurek w szkole , nakaz pracy ,meldunek i udział w pochodzie 1 maja , dostawy plonów ..... Komuno nie wracaj , wystarczy ,że pełno cię w PE .

Elo 2021-12-07 10:17:00 Haha co za hipokryzja. Pierw lewaki głoszą hasła w stylu moje ciało moja decyzja, a teraz chcą zmuszać do ingerencji w ciało człowieka. Dobre, naprawdę dobre...

@popieram 2021-12-07 10:14:07 Ja też popieram a nie zmuszam. Co zrobisz jak dasz mandat 200 zł a on się nie wyszczepi? Co zrobisz jak odmówi mandatu i pójdzie do sądu a sądy go uniewinnią? Nie masz pojęcia o regulacjach prawnych w zakresie szczepień preparatem. Co zrobisz jak się przymusowo wyszczepi i zachoruje albo umrze, kto da odszkodowanie, może Ty? Daj przykład i weź z 10 szczepionek. Gdzie film jak Włodek Czarzasty się szczepi?

POPIERAM 2021-12-07 10:00:06 Nie ma innego wyjścia - OBOWIĄZEK dla służby zdrowia , szkół , sklepów no i dla szczecińskich firm np : ARMATORZY (PŻM itd) , STOCZNIE , PORTY ,... strata armatora z tyt COVID to odstawienie statku na nawet 3 tyg i gigantyczne straty , armatorzy obcy boją się zlecać remonty w Polsce widząc co u nas się dzieje , porty to też styk z obcymi załogami. Na bok antyszczepionkowcy , nadal są rejony o wyszczepialności ok 30 % , Jak ich przekonać ? Rządowe "kiziu-miziu" nie działa !!!

no cóz 2021-12-07 09:42:35 ostatni oddech, trochę pokrzyczeli i tym oto sposobem lewica pozamiatała samą siebie i zniknie na dobre nie tylko w sondażach.. Jak widać po ich przykładzie szczepionka powoduje nieodwracalne i postepujące zmiany w mózgu. Już widzę jak mnie zmusili :)

Jajo 2021-12-07 09:30:01 Komuch z komucha zawsze wylezie. Precz z farbowaną na lewicę komuną.

500 Plus dziennie 2021-12-07 09:10:23 Śpieszmy się kochać niezaszczepionych - tak szybko odchodzą.

Propaganda 2021-12-07 09:05:13 Ważny człowiek z PO czyli Schetyna powiedział że projekt Nowej Lewicy to wyląduje w koszu albo w zamrażarce i trzeba aktywizować społeczeństwo do szczepień a nie nakazywać. I tak piękny pomysł czerwonych braci poszedł w odstawkę. Ale społeczeństwo powinno zapamiętać kto chce urządzać nam życie na siłę. Dzisiaj przymusowe szczepienia a jutro to nie wiadomo co może być? Lepiej patrzeć im na ręce

Marian 2021-12-07 08:40:14 Niech Lewica trzyma z dala swoje ręce od ciał Polaków. Moje ciało mój zastrzyk moja sprawa. Jak Lewica lubi majstrować przy ciałach Polaków a to seksualizacja i aborcja a to sex edukacja a teraz obowiązkowe wkłucia z mRNA w nasze ciała. Czy panią Kotulę to tak fascynuje??

Radca 2021-12-07 08:33:07 Przymus szczepień dla preparatów poddaje w wątpliwość nawet Rzecznik Praw Obywatelskich. W dodatku i tak już osiągnęliśmy prawie odporność stadną i w styczniu fala zachorowań spadnie. Lewica jak zwykle pospieszyła się i straci w sondażach na tej inicjatywie. Za późno i w złym stylu. Przedstawiciele Lewicy powinni byli publicznie się szczepić i tak dawać przykład. Czy ktoś widział posła Wieczorka na szczepieniu?

Pytanie 2021-12-07 08:28:35 A jak chcą zmusić do szczepień? Będą lotne brygady szczepiące? Tak naprawdę liczą na spadek poparcia tych partii które prowadzą w sondażach za przegłosowane obowiązku bo lewica i tak po dnie szoruje...

Brawo Lewica 2021-12-07 08:12:39 Przynajmniej oni mają jakieś inicjatywy, przy tym jak rzad nic nie robi w sprawie walki z epidemią.

oiluyj 2021-12-07 07:52:59 "Dane są jednoznaczne: jeżeli chodzi o osoby, które umierają, to 20 % to osoby zaszczepione, a 80 % - niezaszczepione" - No chyba nie są. Każdy te jednoznaczne dane ma inne. Znaleźć jednak można w Internecie skany dokumentów szpitalnych ze sprawa wygląda dokładnie odwrotnie niż wyżej przedstawione. Lewica to by chciała decydować nawet jak tyłek wycierać po ekskrementacji.