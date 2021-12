Znamy szczegóły nowych obostrzeń - zapowiedzianych przez rząd - w związku z pandemią koronawirusa

We wtorek Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało nowe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Nowe limity w lokalach, hotelach i kinach

Od 15 grudnia obniżamy limity do 30 proc. obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach ("Zwiększenie limitów wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę") - poinformował we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Jeśli właściciel hotelu czy restauracji będzie chciał przyjąć kogoś ponad limit, będzie musiał sprawdzić certyfikat szczepienia u takiej osoby. Będzie to zapisane w ustawie – poinformował we wtorek wiceszef MZ Waldemar Kraska.

Dodał, że także od 15 grudnia zostają obniżone limity do 30 proc. obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych. - Tak samo jak poprzednio zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę - mówił.

Kraska dodał, że dodatkowo od 15 grudnia w kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji.

"Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. W dniu 31 grudnia br. i 1 stycznia 2022 ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób, z wyłączeniem oczywiście osób, które są zaszczepione. One do tego limitu nie będą włączane" - poinformował Kraska.

Od 20 grudnia nauka zdalna w szkołach

Od 20 grudnia do 9 stycznia wprowadzamy naukę zdalną w szkołach podstawowych i szkołach średnich; po tym terminie dzieci wracają do nauki w trybie stacjonarnej - poinformował we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Chcemy także - dodał - "aby od 1 marca pracownicy ochrony zdrowia, służb mundurowych, czy też nauczyciele, byli poddani obowiązkowemu szczepieniu przeciwko Covid-19".

- Żłobki i przedszkola będą otwarte po 20 grudnia - poinformował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Obowiązkowe testy dla współdomowników Od 15 grudnia wprowadzone zostaną obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy – poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Również od 15 grudnia w transporcie zbiorowym wprowadzony zostanie limit do 75 proc. - To będzie test, który będzie weryfikował, czy dana osoba także jest zakażona – dodał Kraska.

Pracodawca będzie mógł poprosić o test

Pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku testu na COVID-19. Jesteśmy bliscy finiszu w pracach nad projektem ustawy klubu PiS; zmodyfikowaliśmy go. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia zostanie skierowany na ścieżkę formalną - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia odniósł się we wtorek na konferencji prasowej do kwestii projektu ustawy, na mocy której pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19. W nowym projekcie ustawy będą zagwarantowane za darmo obywatelom szczepienia pracownicze - poinformował Adam Niedzielski Obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup

Będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych – ogłosił we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup: pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe – powiedział we wtorek na konferencji prasowej Niedzielski.

Wskazał, że "perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, bo potem oczywiście, jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako spełnienie warunków pracy".

(PAP, mj)