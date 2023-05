W Świnoujściu blokowali krajową „trójkę”. „Ignorują nas zupełnie” [GALERIA]

Mieszkańcy Świnoujścia po raz kolejny manifestowali przeciw blokadzie ul. Ku Morzu; jedynej drogi prowadzącej na warszowską plażę, do Fortu Gerharda, latarni morskiej, falochronu centralnego, a także szlaku fortecznego i trasy rowerowej R10. – Politycy liczą, że odpuścimy. Ignorują nas zupełnie. Będziemy walczyć do skutku – mówią rozmówcy „Kuriera”.

„Kurier” sprawę poruszał już wielokrotnie. Chodzi o decyzję dotyczącą granic strefy bezpieczeństwa przy terminalu LNG. Po rekomendacji służb wojewoda zachodniopomorski zamknął ul. Ku Morzu, która jest jedyną drogą dojazdową do plaży i zabytków. Do tej pory nie ma propozycji żadnych konkretnych rozwiązań. Przed opiekunami muzeów stanęło widmo bankructwa, a mieszkańcy utracili najpiękniejszy kawałek ziemi. Nie przystano na rozwiązania alternatywne, tj. dopuszczenie ruchu autobusowego do plaży oraz atrakcji turystycznych.

We wtorek (23 maja) po południu manifestujący zebrali się niedaleko stacji benzynowej, a następnie ruszyli na pasy przy skrzyżowaniu ulic Wolińskiej oraz Ludzi Morza. Spacerowali po nich godzinę blokując ruch na drodze wjazdowej do Świnoujścia. Sporo zarzutów mają nie tylko do władz województwa, służb, czy prezesów ZMPSiŚ oraz Gaz-Systemu, ale również do władz miasta, które nie zadbały o interes lokalnej społeczności.

- Nawet nie ma gdzie pójść na spacer z dzieckiem. Z jednej strony mamy port, z którego leci smród, dym i pył, a z drugiej „trójkę”. Dostęp do terenów zielonych, plaży został nam odebrany. Został nam odpoczynek wśród setek jeżdżących ciężarówek. A miasto w ogóle się tym nie przejmuje - usłyszeliśmy od protestujących.

Tekst i fot. BaT