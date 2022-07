W środę prawie 37 st. C odnotowano niedaleko południowej granicy Zachodniopomorskiego

W środę na godzinę 15 najcieplej było w Słubicach (woj. lubuskie), gdzie temperatura wynosiła 36,7 st. Celsjusza. Natomiast najzimniej było na Helu (woj. pomorskie), gdzie słupki rtęci pokazywały 22,6 st. C - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW prognozuje w najbliższych dniach upały. Według synoptyków tylko na Podlasiu nie ma w środę ostrzeżeń przed upałem. Na terenie pozostałych województw należy spodziewać się gorąca. Temperatura będzie przekraczać 30 stopni.

Po godz. 15 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w Słubicach w ostatniej godzinie temperatura wzrosła jeszcze do 36,7 st. C. "Ale na zachodzie na kilku innych stacjach również notowana jest temperatura ponad 36 st. C" - napisano na Twitterze IMGW. Z dołączonej do wpisu mapce wynika, że w środę o godz. 15 najzimniej było na Helu, gdzie temperatura wynosiła 22,6 st. Celsjusza.

Przed upałami ostrzegało wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. "Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie! Wystarczy kilka minut, by doprowadzić do tragedii. Jeśli zauważyłeś dziecko zamknięte w samochodzie – zareaguj!" - napisano na Twitterze MSWiA. (PAP)

