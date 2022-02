W poniedziałek znów silnie powieje w Zachodniopomorskiem. W porywach nawet do 100 km/h

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru na terenie 14 powiatów: białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, m. Szczecin, szczecinecki, świdwiński i wałecki. Ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek od godziny 1 w nocy do godziny 16.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie wystąpią burze. W związku z przechodzeniem burz istnieje niewielkie 30% prawdopodobieństwo wystąpienia pojedynczych porywów do 100 km/h.

Silniejszy wiatr również w poniedziałek (od godz. 1 do godz. 18) spodziewany jest na terenie 7 powiatów: gryficki, kamieński, kołobrzeski, m. Koszalin, koszaliński, sławieński, m. Świnoujście.

Porywy wiatru o średniej prędkości od 55 km/h do 70 km/h, do maksymalnie 100 km/h, wystąpią z południowego zachodu i zachodu. Miejscami spodziewane są burze burze.

oprac. (mj)