Nad Szczecinem przeszła ulewa. Znów zalane ulice

Omijać ul. Ostrobramską, zalana jest część ul. Mieszka I, płynie ul. Derdowskiego - informują szczecińscy kierowcy.

Nad Szczecinem przeszła krótka burza i intensywna ulewa, która wymienione ulice zamieniła w rwące potoki.

Na ul. Mieszka I można jechać tylko poboczem albo chodnikiem, przy ul. Derdowskiego opady spowodowały, że "wyskoczyły" pokrywy wielu studzienek kanalizacyjnych.

Burze i opady do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę, a nawet grad są spodziewane do godz. 20 nie tylko na terenie Szczecina, ale i wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego.

