W sobotę rusza Szczecin Pride Festival. Święto społeczności LGBTQ

Przez najbliższy tydzień w Szczecinie świętować będzie środowisko LGBTQ. Szereg wydarzeń kulturalnych zakończy 6. Marsz Równości. Fot. Agata Jankowska

Od 13 do 21 lipca odbywać się będzie Szczecin Pride Festival, czyli szereg wydarzeń skupionych wokół tematyki i środowiska LGBTQ. Nie zabraknie także Marszu Równości, który w tym roku wyruszy przez miasto po raz 6.

- Będzie to największe, jak dotychczas, takie wydarzenie - podkreślił Andrzej Witczak ze Stowarzyszenia Lambda Szczecin. - 16 wydarzeń artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych odbędzie się we współpracy z lokalnymi firmami, organizacjami pozarządowymi. Tegoroczny Marsz Równości może poszczycić się patronatem honorowym Prezydenta Miasta Szczecin, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza a także Ministry do Spraw Równości, Katarzyny Kotuli.

Szczecin Pride Festival rozpocznie się w sobotę, 13 lipca o godz. 19.00 Tęczowym przejazdem rowerowym, który wyruszy z placu im. Waleriana Pawłowskiego i zatrzyma się na Łące Kany, gdzie uczestnicy wezmą udział w Silent Disco.

W niedzielę (14 lipca) odbędą się dwa wydarzenia: o 12.00 spacer miejski pt. "Szczecińskie Queerstorie" (start: Plac Grunwaldzki), a o 14.00 w Środku. Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim otwarta zostanie wystawa "Queerowe historie Śródmieścia".

W poniedziałek (15 lipca) o godz. 18.00 w Teatrze Małym wyświetlone zostaną "Queerowe shorty". 16 lipca, we wtorek, również w Teatrze Małym, odbędzie się spotkanie z literaturą na żywo, o godz. 19.00.

17 lipca (środa) na Wyspie Grodzkiej o godz. 16.00 odbędzie się Turniej Siatkówki Plażowej. W czwartek wszystkie wydarzenia odbędą się w Teatrze Małym: o 17.00 panel o ball roomie, o 18.30 lesbijska perfopogadanka z Sistrum, o 20.45 stand up "A czy P?", a o 21.30 - bingo z Temidą 69. W piątek 19 lipca w TRAFO odbędzie się 2. szczeciński kiki bal.

Marsz Równości przejdzie ulicami Szczecina w sobotę 20 lipca o godz. 14.00 (miejsce: Jasne Błonia). Wcześniej tego samego dnia, od godz. 11.00, trwać będzie Piknik Równości. O 21.30 w Hali Odra uczestnicy świętować będą After Party. Ostatnim wydarzeniem w ramach Szczecin Pride Festival będzie Drag Brunch w Teatrze Małym o godz. 12.00 w niedzielę, 21 lipca.

Organizatorem Szczecin Pride Festival jest Stowarzyszenie Lambda Szczecin. ©℗

(aj)