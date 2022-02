W imieniu piekarzy apelują do premiera. Wzrost cen gazu dotknął przedsiębiorców

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim zaapelowała do rządu o natychmiastowe przyjęcie tarczy osłonowej, która ochroni przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji non-profit przed skutkami podwyżek cen, w szczególności gazu i prądu. Pismo od WRDS trafiło do premiera Mateusza Morawieckiego i do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy.

Problemem podwyżek cen energii WRDS zajęła się na wniosek zachodniopomorskich piekarzy. Bardzo trudną sytuację tej branży przedstawił Andrzej Wojciechowski. Starszy Cechu Piekarzy i Cukierników w Szczecinie, a także wiceprezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP alarmował, że rachunki za energię, które w styczniu otrzymali przedsiębiorcy są nawet siedmiokrotnie wyższe niż ubiegłoroczne. Dla piekarni i innych rodzinnych firm takie podwyżki mogą oznaczać koniec działalności.

Andrzej Wojciechowski zwrócił się do WRDS z wnioskiem, by w sytuacji gigantycznego wzrostu opłat za prąd i gaz zaapelować do premiera o natychmiastowe podjęcie działań osłonowych, które ochronią przedsiębiorców. Ale także ich klientów przed drastycznymi podwyżkami cen produktów i usług.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia Wojewódzkich Rady Dialogu Społecznego poparli ten wniosek. Apel został jeszcze tego samego dnia zredagowany, a następnie wysłany do Kancelarii Premiera.

- To rząd zafundował nam wszystkim gigantyczne podwyżki prądu i gazu. W całej Europie rachunki za energię poszły w górę, ale nie o 500 czy nawet 800 procent, tak jak w Polsce – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Jako WRDS żądamy działań osłonowych od rządu, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bez takiej pomocy grozi nam fala bankructw. Gigantyczne podwyżki dotkliwie odczuły również szpitale, szkoły i inne instytucje.

Wzrost cen energii to problem całego kontynentu. Gaz podrożał, bo polityce klimatycznej UE towarzyszy zmniejszenie dostaw od Rosjan. Wpływ na ceny energii ma także gwałtowne odbicie gospodarcze po lockdownach.

(as)