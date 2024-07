Usychają zielone przystanki

i jego władze mają kłopot ze zrozumieniem że zieleń wymaga stałych nakładów pielęgnacyjnych, już bardziej rozsądne byłoby postawienie baterii fotowoltaicznych z mikroinwerterem bo koszty utrzymania niższe... ludzie to widzą... ostrzegali a miasto i tak z uporem obłąkanego marnuje pieniądze podatników na lewackie pomysły, najlepiej niech lewacy zrobią prawo zabraniające Słońcu świecić bez zezwolenia... to metoda lewackolewicowa, najłatwiej gadać i na gadaniu skończyć...

Oczywiście, to było do przewidzenia, mam balkon, kwiaty w upały podlewam dwa razy dziennie. Czy ktoś, kto wymyślił takie przystanki, nie pomyślał, że będą wymagały szczególnej opieki ? Czy ludzie głosujący na taki projekt nie pomyśleli podobnie ? Mnie oburzają takie działania, irytuje ignorancja i brak przewidywania. Z drugiej strony, urzędnicy powinni być bardziej odpowiedzialni za społeczne finanse i nawet ciekawe pomysły schować ad acta, mając z tyłu głowy, że ich żywot będzie krótki.

specjalista

2024-07-18 08:17:46

jakiś eko lewacki świr to dał do SBO, jakiś lewacki urzędas to zaakceptował i jakieś eko świry na to głosowały