Pierwszy przystanek już z zielenią. Pomysł dobry - realizacja w kiepskim miejscu [GALERIA]

Zielony przystanek w al. Wyzwolenia. Fot. Piotr Sikora

W al. Wyzwolenia właśnie jest montowany tzw. zielony przystanek. Pod okapem lip i w miejscu zacienionym. Czyli w lokalizacji, która budziła najwięcej kontrowersji - sprzeciw radnych, ogrodnik miasta, a też Tomasza Kuliszenko, autora zwycięskiego projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Choć to właśnie jego pomysł poparli w głosowaniu szczecinianie.

"Wiaty przystankowe z zielonymi dachami, obsadzone roślinnością ekstensywną oraz ogródkiem deszczowym, zasilane deszczówką, w których konstrukcji wykorzystano by kolorowe kwiaty i pnące rośliny. Dające sporo cienia i pozwalające odpocząć”, obniżające w upały temperaturę otoczenia nawet o 7 stopni Celsjusza, a których odpowiedni dobór miałby zapewnić obecność zieleni przez cały rok. I to w miejscach, gdzie jej najbardziej brakuje, czyli w punktach o największym natężeniu ruchu.

Takie były założenia projektu SBO 2021, który właśnie jest realizowany. Tyle że nie w tych miejscach, w których być powinien.

- Dwie z zielonych wiat będą wymagały zmiany lokalizacji w następnym sezonie. Ich postawienie było wbrew opinii autora projektu. Zielone przystanki miały stanąć w takich miejscach, gdzie tej zieleni obecnie nie ma. W pełni zadrzewiony przystanek w al. Wyzwolenia, przeczy tej idei i jest zmarnowaniem potencjału i funkcji jaką ma pełnić zielona wiata - komentuje radny Przemysław Słowik (Koalicja Obywatelska), współprzewodniczący Zielonych.

Jedyny plus jest taki, że zielona wiata jest montowana na szczeciński wzór. To autorski projekt Julii Safin z Akademii Sztuki, wybrany do realizacji w drodze konkursu - przez komisję, w której składzie znaleźli się m.in. przedstawiciele szczecińskich szkół wyższych: Akademii Sztuki oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Identyczne zielone wiaty przystankowe - w sumie cztery - będą montowane jeszcze przy ul. Roosevelta oraz po drugiej stronie al. Wyzwolenia 1-3 - niemal na ścianie budynku. ©℗

(an)