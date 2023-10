Zielone przystanki z marką „Zrobione w Szczecinie”

Ocho!

2023-10-26 14:38:36

Ekolodzy biorą się za ogrodnictwo i myślą, że im samo będzie rosło... same to rosną chwasty jak na łąkach "kwiatowych" radnej hejt Jackowski. A kasa poszła na to kosmiczna. Lebioda na dachu. Ekologiczny znak ciecina.