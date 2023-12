Zielone dość słone. Blisko 100 tysięcy złotych za EKO-wiatę

Jednym z projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 były zielone przystanki, czyli „wiaty przystankowe z zielonymi dachami, obsadzone roślinnością ekstensywną oraz ogródkiem deszczowym, zasilane deszczówką, w których konstrukcji wykorzystano by kolorowe kwiaty i pnące rośliny. Dające sporo cienia i pozwalające odpocząć", obniżające w upały temperaturę otoczenia nawet o 7 stopni Celsjusza, a których odpowiedni dobór miałby zapewnić obecność zieleni przez cały rok. I to w miejscach, gdzie jej najbardziej brakuje, czyli w punktach o największym natężeniu ruchu.

Komentarze

Zielone fixum dyrdum 2023-12-28 22:03:06 Dzień dobry! Już wiecie po co je wymyślono? To teraz do łóżek grzecznie spać, żeby jutro solidnie pracować i płacić w podatkach i daninach na urojenia. Zielone!

@grinpic 2023-12-28 21:34:44 Prawda. Ja byłbym poszedł trochę dalej - 10 drzew i tradycyjna wiata i tak będzie taniej.Ale wszystko przed ale jest bez znaczenia - znaczenie ma tylko to ile jest do podziału: za projekt racjonalizatorski, za realizację , za utrzymanie itd.. Im to droższe, tym.....Stać ich 👌

Miś 2023-12-28 20:27:37 My tą zieloną wiatą otwieramy niedowiarkom oczy i mówimy to jest nasze i przez nas zrobione i jeszcze na tym nie koniec

grinpic 2023-12-28 20:18:36 Zamiast pretensjonalnego koromysła lepiej posadzić dwie lipy, a miedzy nimi konwencjonalną wiatę za kilka tysięcy.

Silnie Zielony 2023-12-28 19:51:53 Ja osobiście uważam że jak wiata nie ma zaprojektowanego wi-fi to nie może być skierowana do realizacji. Będzie w tej sprawie interpelacja

Ewa 2023-12-28 19:41:12 Teraz wiecie dlaczego na Pomorzanach nadal nie będzie wiaty? Bo nie ma pieniędzy a na bzdury studentki pieniądze się sypnęły z magistratu jak od Mikołaja

Zenek 2023-12-28 19:38:30 Przecież to jakaś wiata dla lalek. Jak przy obecnych zmianach klimatycznych ma się schronić matka z wózkiem i dzieckiem za rękę przed ulewą czekając na opożnione tramwaje?