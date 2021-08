Urząd Marszałkowski finiszuje. Dawna przychodnia prawie gotowa

Czy zostaną prace potwierdzone certyfikatem to zobaczymy? Na razie w pamięci i sądzie mamy sprawę Miasta Szczecin vs Mostostal, który najpierw sknocił potem porzucił budowę szczecińskiej Spalarni. Miasto straciło grube miliony na znalezienie następcy finału budowy i i spłaty kredytów. Sprawa trwa do dzisiaj. Niech jeszcze pan marszałek nie świętuje i szampana nie chłodzi.

Skoro mamy nowiutki Urząd Marszałkowski to właściwie Urząd Wojewódzki można już zlikwidować. Po co podwajać ilość urzędników.

2021-08-12 12:55:53

Nie no skandal, co teraz tu napisza malkontenci i maruderzy ktorzy to narzekaja na WSZYSTKIE remonty w miescie itd. pewnie beda jechac ze budowa za droga itd. po co dlaczego ,lepiej wynajmowac 50 innych siedzib , zawsze cos sie znajdzie w narodowo-socjalistycznym przekazie dnia .