Kolejna szansa na nowe targowiska. Wsparcie przy budowie i modernizacji

Brak pośredników i kosztów pośrednich, możliwość kupna zawsze świeżych produktów. Takie warunki handlu stwarzają targowiska, na których kupują mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Urząd Marszałkowski daje kolejną szansę na uzyskanie wsparcia przy budowie nowych lub modernizacji tego typu obiektów.



- To ważne miejsca dla lokalnych społeczności, dlatego dajemy kolejną możliwość pozyskania środków na ich budowę lub modernizację. Chcemy sprzedawcom zapewnić wysoki komfort pracy, a kupującym zakupy w lepszych warunkach – mówi wicemarszałek Olgierd Kustosz.



O dotację mogą starać się gminy i powiaty oraz związki międzygminne i powiatowe w miejscowościach liczących do 200 tys. mieszkańców. Jeden projekt może otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Przyznane środki, oprócz budowy lub przebudowy obiektu, mogą zostać wydane na: zakup nowych urządzeń, materiałów i usług potrzebnych do promocji towarów lokalnych.



Łączna pula środków w tym naborze to ponad 5 mln zł. Wnioski można składać do 30 września br. w Sekretariacie Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Starzyńskiego 1 w Szczecinie lub wysłać na adres Urzędu Marszałkowskiego WZP. W tej perspektywie unijnej na inwestycje związane z targowiskami przeznaczono dotąd łącznie prawie 6 mln zł. Środki te pozwoliły na budowę lub modernizację 9 targowisk. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.prow.wzp.pl.

