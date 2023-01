Umowa podpisana. Hybrydy przyjadą jesienią

Choć na dostawę producent ma 270 dni, pierwsze autobusy do Polic dojadą prawdopodobnie już we wrześniu. To hybrydowe Solarisy, jakie Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne kupi dzięki rządowemu dofinansowaniu.

- Przewoźnik zasugerował, by dostawa pierwszych trzech autobusów odbyła się w połowie września, a ostatniego w październiku. - Ze swej strony zapewniam, że zrobimy wszystko, by tak się stało - mówił podczas podpisania umowy Waldemar Wlazło, dyrektor sprzedaży Regionu Południowo-Zachodniego w Solaris Bus and Coach Sp. z o.o.

Do województwa zachodniopomorskiego trafiło 25 mln zł przeznaczonych na transport zbiorowy w ramach programu „Fundusze Europejskie na inwestycje w transport miejski w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym”. To program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Część tych środków przyznano właśnie SPPK, które ogłosiło i rozstrzygnęło przetarg na dostawę czterech autobusów hybrydowych. Dwa mają mieć długość 12 m, a dwa kolejne, przegubowe – 18 m. Krótsze pojazdy mają mieścić 80 pasażerów, natomiast dłuższe powinny zabierać na pokład co najmniej 130 osób. Będą to pojazdy z serii Urbino 12 mild hybrid oraz Urbino 18 mild hybrid. Firma wyceniła całość zamówienia na 7,134 mln zł brutto. ©℗

ToT