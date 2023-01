Kolejne hybrydy dla Polic

Prawdopodobnie pod koniec roku w Policach pojawią się 4 autobusy hybrydowe. Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne rozstrzygnęło przetarg na ich dostawę, ale nie może jeszcze podpisać umowy. Zakup jest możliwy dzięki dodatkowym środkom przyznanym naszemu regionowi w maju ub. roku.

Do woj. zachodniopomorskiego trafiło 25 mln zł przeznaczonych na transport zbiorowy. W maju decyzję ogłosił w Szczecinie Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. Środki zostały przyznane jako „Fundusze Europejskie na inwestycje w transport miejski w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym" w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. To program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Wsparcie w wysokości 25 mln zł ma pozwolić na zakup m.in. 4 autobusów hybrydowych przez gminę

...