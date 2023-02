Ugoda w sprawie Przygodnej. Drzewa ocalały, przedszkola nie będzie

Przedszkole przy ul. Przygodnej w Szczecinie nie powstanie. Przynajmniej w dającym się przewidzieć czasie. Miasto zawarło ugodę z wyłonionym wcześniej wykonawcą tej inwestycji. To oznacza, że ocaleją drzewa, w których obronie od początku planowania tej inwestycji stawała grupa miejskich społeczników. Ale też oznacza, że pieniądze przeznaczone na tę ważną dla Gumieniec inwestycję, pójdą na inny cel.

„Mamy to!! Drzewa na Przygodnej uratowane przed wycinką!!" - ogłosił w środę na Facebooku Igor Podeszwik, jeden ze społeczników sprzeciwiających się wycince drzew w miejscu planowanej inwestycji.

- Jesteśmy po długim procesie ustaleń z generalnym wykonawcą tej inwestycji - przyznaje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Ugoda dotyczy tego, że rozstajemy się bez roszczeń, w zgodzie. Pieniądze, które miały być przeznaczone na realizację przedszkola, będą zagospodarowane w inny sposób, trafią na realizację innych projektów oświatowych, choćby budowę placówki dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Letniskowej.

To był kontrakt opiewający na około 30 milionów złotych brutto.

- Część wynagrodzenia, chociażby za prace projektowe, musieliśmy zapłacić wykonawcy - dodaje Piotr Zieliński.

To oznacza, że nowe przedszkole na Gumieńcach w najbliższym czasie nie powstanie.

- Jeśli chodzi o taką inwestycję - w tej konkretnej lokalizacji, za te pieniądze, które były przeznaczone - na pewno w najbliższym czasie nie zostanie zrealizowana - przyznaje rzecznik. - Chociażby z uwagi na to, co się dzieje na rynku budowlanym, na rynku usług. I z uwagi na sytuację budżetową miasta oraz kwestie związane z inflacją, czyli ogólnym wzrostem kosztów. Wiadomo, że za 30 milionów złotych brutto, nie uda nam się takiego projektu zrealizować w tej skali. Pytanie czy w jakiejś innej formie miasto będzie szukało możliwości rozbudowy miejsc przedszkolnych w tej dzielnicy. To jest oczywiście kwestia, która na pewno będzie analizowana. Wiadomo, że Gumieńce się rozbudowują, dużo rodzin tam mieszka, jest dużo dzieci właśnie w tym wieku przedszkolnym, i brak takiej placówki to duży cios. Pewna grupa osób straciła, pewna grupa osób zyskała. Pozostawiamy to ocenie indywidualnej wszystkim, którzy śledzili ten proces.©℗

