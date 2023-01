Jednak nie będzie wakacyjnej przerwy w przedszkolach. Prezydent Szczecina zmienił decyzję

Przedszkola będą sprawować opiekę od 26 czerwca do 25 sierpnia - ogłosił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. To jego reakcja na uwagi tych rodziców, którym nie spodobała się decyzja Urzędu Miasta o ustanowieniu przerwy wakacyjnej.



- W związku z wieloma uwagami dotyczącymi wakacyjnej działalności przedszkoli, poprosiłem moją zastępczynię Lidię Rogaś o analizę Waszych opinii i wypracowanie jak najlepszych rozwiązań. Wszystkich racji na pewno nie pogodzimy, ale sytuację możemy poprawić - napisał na Facebooku prezydent. - Decyzją pani wiceprezydent przedszkola będą sprawować wakacyjną opiekę od 26 czerwca do 25 sierpnia. W tym czasie pracujący rodzice będę mogli dowolnie skorzystać z maksymalnie 5 tygodni opieki. Pamiętajcie, proszę, że kadra przedszkolna także ma prawo do urlopów, w związku z tym grupy mogą wyglądać nieco inaczej, aniżeli na co dzień.

Wcześniej Urząd Miasta ustanowił przerwę wakacyjną w przedszkolach od 26 czerwca do 28 lipca. Prezydent uzasadniał tę decyzję wolą dyrekcji i rad rodziców. Rozmowy z władzami placówek trwały kilka tygodni. 50 z nich opowiedziało się za sierpniem jako miesiącem pracującym. Pojawił się także argument o przerwie dla samych pracowników przedszkoli, głównie nauczycieli.

Przeciwko decyzji Piotra Krzystka byli radni Koalicji Obywatelskiej. Urszula Pańka z KO podczas konferencji prasowej ogłosiła, że Koalicja stoi po stronie opiekunów i będzie starała się prosić prezydent o to, aby przedszkola jeszcze w tym roku szkolnym funkcjonowały na tych samych zasadach jak w poprzednim. Ustalenia, które w ostatnich dniach dotarły do dyrektorów szkół powinny być, jej zdaniem, jeszcze raz przemyślane i przedyskutowane.

– Trzeba podjąć takie działania i procedury, żeby rodzice byli bezpieczni w naszym mieście, żeby wiedzieli, że mogą pracować, a ich urlopy nie są zagrożone – podsumowała.

(as)