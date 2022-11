W Goleniowie rodzice walczą o przedszkola niepubliczne

Kilkudziesięciu rodziców przyszło w minioną środę, 9 listopada, na spotkanie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Goleniowie. Ich protest jest reakcją na plany likwidacji dwóch niepublicznych przedszkoli. Gmina tłumaczy, że chodzi o zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach publicznych.

Właścicielki przedszkoli Misiowe z ul. Pocztowej i Słoneczna Jedynka, działająca przy ul. Konopnickiej od 10 lat dzierżawią od gminy budynki na działalność przedszkolną. Ta chce teraz wypowiedzieć im umowy dzierżawy. W dwóch niepublicznych przedszkolach, planowanych do likwidacji, opiekę znajduje prawie 230 dzieci. Z planów burmistrza niezadowoleni są rodzice i nauczyciele. Ponad 40 osób przyszło na spotkanie w urzędzie, by wyrazić swój sprzeciw.

- Burmistrz Robert Krupowicz psuje nam to, co wspólnie z naszym przedszkolem wypracowaliśmy przez minione lata - mówi Magdalena Biejmart, mama 3-latka uczęszczającego do przedszkola Misiowe. - Nasze przedszkole bardzo dobrze funkcjonuje, jesteśmy zadowoleni. Na miejscu działa kuchnia, która serwuje pyszne posiłki. Nigdy nie ma problemów, gdy dziecko chce

...