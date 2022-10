W Szczecinie powstała „Maleńka Kraina” - pierwsze w Polsce przedszkole dla małych uchodźców

Wszystko zaczęło się zaledwie kilka miesięcy temu pod wpływem potrzeb, jakie wymusił napływ uchodźców z Ukrainy. Państwowe placówki pękają w szwach, dzieciom trudniej się aklimatyzować wśród polskich rówieśników, a przedszkola publiczne są kosztowne. Dlatego w Szczecinie powstało pierwsze przedszkole dla dzieci uchodźców, które zapewnia im opiekę, ciepłe i przyjazne miejsce zabaw, podczas gdy ich mamy mogą bez obaw o ich bezpieczeństwo znaleźć pracę.

To nie tylko pierwsze w Szczecinie, ale pierwsze w całej Polsce przedszkole dla ukraińskich dzieci. „Maleńka Kraina" - bo tak się nazywa, prowadzona jest przez fundację YOUkraine. Jego dyrektorką oraz pomysłodawczynią jest Irina Lechowicz, która w Polsce mieszka od 20 lat. Punkt działa przy ulicy Ściegiennego 29 od 3 października i obecnie uczęszcza do niego ponad 70 dzieci z rodzin uchodźczych. To bardzo nowoczesna, przyjazna dzieciom placówka, dobrze wyposażona: jest duża sala zabaw, sale dla dzieci w różnym wieku oraz przestronna stołówka z kuchnią i pokojem socjalnym dla personelu. Pomieszczenia, choć na razie dość surowe, nabierają

...