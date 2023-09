Trwa przebudowa ul. Bożeny [GALERIA]

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Trwają prace na ulicy Bożeny prowadzącej do szczecińskiej Fabryki Wody. Budowa nowej infrastruktury drogowej jest już na zaawansowanym etapie.

- Oprócz prac związanych z przygotowaniem warstw konstrukcyjnych pod budowę nowej drogi, miejsc postojowych i ciągu pieszo-rowerowego, trwa aktualnie budowa nowych miejsc postojowych - przekazuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Płyty ażurowe układane są na kolejnym fragmencie inwestycji. W ramach robót brukarskich ustawiane są krawężniki, a na zainstalowanych słupach oświetleniowych systematycznie montowane są oprawy.

Przypomnijmy - całość inwestycji obejmuje m.in. wykonanie przebudowy istniejącego odcinka ul. Bożeny do strony ul. 1 Maja wraz z ciągami pieszo-rowerowymi; budowę nowego odcinka drogi od końca przebudowywanego odcinka ul. Bożeny do północnego wyjścia z obiektu „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych do ul. Sczanieckiej; wykonanie elementów stałej organizacji ruchu; wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego; budowę miejsc postojowych; zagospodarowanie zieleni.

Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA. Koszt prac to ok. 14 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. (K)