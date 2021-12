Trwa łatanie cmentarnych alei

Przy projektowaniu Cmentarza Centralnego nie brano pod uwagę tak intensywnego ruchu pojazdów, jaki teraz panuje na terenie tej największej szczecińskiej nekropolii. Efektem tego jest fatalny stan nawierzchni wiekowych dróg pamięci. Gros z nich wymaga gruntownego remontu. Jednak w budżecie miasta na ten cel stale brakuje wystarczających środków.



Tysiące rocznie wydawanych karnetów wjazdu przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz powyżej 75 roku życia. Do tego doliczyć trzeba jeszcze pojazdy tzw. obsługi, zakładów pogrzebowych oraz innych podmiotów gospodarczych na co dzień działających w funeralnej branży. Ten ruch z roku na rok staje się coraz większy. Doprowadzając do niszczenia asfaltowych nawierzchni. Tymczasem Zakład Usług Komunalnych, administrujący największą szczecińską nekropolią, stać tylko na prowadzenie remontów cząstkowych, czyli odcinków najbardziej zniszczonych z cmentarnych alei.

- Na Cmentarzu Centralnym znajduje się blisko 110 kilometrów dróg: około 30 kilometrów asfaltowych oraz 80 kilometrów pieszych alejek - przekazuje Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. - Tym razem nową nawierzchnię zyska niemal 600 metrów najbardziej zniszczonych nawierzchni. Koszt tego zadania to 500 tysięcy złotych.

Frezarki zrywają stary i zniszczony asfalt w kilku punktach Cmentarza Centralnego. Między innymi w sąsiedztwie jego najbardziej charakterystycznych budowli: Bramy Głównej oraz - również remontowanej - Kaplicy Głównej.

- Wykonawca na przeprowadzenie prac ma 30 dni. Wszystko wskazuje jednak na to, że firma Strabag wyrobi się ze swoim zadaniem znacznie szybciej. Deklaruje, że prace potrwają maksymalnie 2 tygodnie - zapewnia A. Kus.

Nawierzchnia dróg największej szczecińskiej nekropolii od lat pozostawia wiele do życzenia. W ostatnich pięciu (od 2017 r. - przyp. an) zdołano załatać dziury na odcinkach o łącznej długości 6,5 km. To ledwie kropla w morzu potrzeb. ©℗

(an)