Na Okólnej remont z poślizgiem. Przez Bukowo utrudnienia i objazdy

Od sierpnia trwają prace remontowe na ul. Okólnej na szczecińskim Bukowie. Ich koszt to 3 653 428,41 zł. Powinny zakończyć się najpóźniej do połowy grudnia, ale stan ich zaawansowania jest taki, że na dotrzymanie tego terminu nie ma szans.



Do tej pory prawie gotowe są jedynie odcinki chodników po obu stronach z podjazdami do posesji i pasa jezdni od skrzyżowania ul. Pokoju do wysokości skrzyżowania z ul. Poprzeczną. Podobnie jest z fragmentami nowych chodników i ppdjazdów na dalszych odcinkach ulicy. W wielu jednak miejscach pobocza są wciąż rozkopane lub dopiero przygotowywne do układania nowej nawierzchni. Podobnie zresztą jak sam pas jezdni - ten urządzany jest z kostki kamiennej pozyskiwanej z odzysku ze starej nawierzchni ulicy na tym odcinku.

ZDiTM zlecił zadanie spółce Elbud Szczecin, a remont dotyczy jezdnii dwukierunkowej ul. Okólnej na długości 600 m oraz jej odcinka jednokierunkowego na długości. ok. 200 m z bocznymi odgałęzieniami w kierunku ul. Morawskiej i w kierunku ul. Górnej na wysokości placu zabaw i zadrzewionego skweru.

Wykonawca dostał 120 dni kalendarzowych na ten remont, liczonych od dnia przekazania mu terenu budowy. Po dotychczasowym tempie robót i zakresie dotąd tych już wykonanych nic nie wskazuje, by drogowcy byli w stanie uporać się z nimi chociażby do końca tego roku. ©℗

(MIR)