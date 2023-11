Tomasz Grodzki: „Nie jestem rozczarowany, że nie jestem już marszałkiem Senatu"

Prof. Tomasz Grodzki: "Istotą rzeczy jest, aby Sejm odzyskał swoją powagę". Fot. Ryszard PAKIESER

„W żadnym razie nie jestem rozczarowany", powiedział senator Tomasz Grodzki pytany przez „Kurier Szczeciński", czy jest rozczarowany tym, że nie pełni już funkcji marszałka wyższej izby parlamentu. W tej roli po wyborach zastąpiła go Małgorzata Kidawa-Błońska.

- W umowie koalicyjnej są mechanizmy rotacji. Po dwóch latach ma być rotacja w Sejmie i w Senacie - mówił Tomasz Grodzki. - Czy wrócę na to stanowisko, czy nie, to mniej istotne, aczkolwiek to był dla mniej największy zaszczyt i honor służyć wyborcom przez te cztery lata. Roboty dla każdego znajdzie się dużo.

Tomasz Grodzki pozytywnie wypowiada się o nowym marszałku Sejmu, Szymonie Hołowni. Stwierdził, że ludziom o „oszlifowaniu estradowym" - tu przypomniał prezydenta USA Ronald Reagana, który zaczynał jako aktor, czy papieża Jana Pawła II mającego doświadczenia teatralne - jest łatwiej.

- To było widać na pierwszym posiedzeniu Sejmu, na którym pan marszałek Hołownia świetnie radził sobie z rozbrykanymi posłami - ocenił Tomasz Grodzki. - Istotą rzeczy jest, aby Sejm odzyskał swoją powagę. W ostatnich czterech latach sprowadzono poważną konsytucyjną intytucję do roli maszynki do głosowania. Jedynie senatorowie demokratycznej większości w Senacie dbali o to, aby powaga polskiego parlamentaryzmu została zachowana.

Pytany o to, jakie będą priorytety rządu Koalicji Obywatelskiej - Trzeciej Drogi - Nowej Lewicy w pierwszych miesiącach sprawowania władzy, przypomniał o umowie koalicyjnej i stu konkretach na pierwsze sto dni PO. Zwrócił uwagę na takie obietnice jak: podwyższenie kwoty wolnej od podatku, powrót do finansowania in vitro, babciowe, kredyty mieszkaniowe zero procent dla młodych ludzi, odprowadzanie podatków od faktur zapłaconych, nie wystawionych.©℗

Alan Sasinowski