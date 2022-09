To tylko pomysły. Zielone filary komunikacji

Ratunku dla miejskiej komunikacji i powstrzymania dalszych ograniczeń chcą szczecińscy Zieloni. Mają kilka pomysłów, które jednak są kosztowne, a źródła finansowania może być ciężko znaleźć.

- Przede wszystkim trzeba zadbać o to, by kierowcy nie odchodzili z pracy - mówi Jagoda Żyłkowska - skarbniczka Partii Zieloni w Szczecinie.

Zieloni proponują, by od stycznia 2023 r. otrzymali oni po 750 zł brutto podwyżki na osobę. Wyliczyli, że potrzeba na to 6,5 mln zł. Nie bardzo jednak wiadomo, skąd miasto ma wziąć na to środki.

- Można ograniczać lub optymalizować inne wydatki - tłumaczy Maciej Sikorski.

Zieloni chcą też wymiany taboru na nowszy, w przypadku tramwajów będzie zużywał on mniej prądu, montażu fotowoltaiki na placach zajezdni. co także ograniczy zużycie energii, ale także wprowadzenia biletu metropolitalnego okresowego rocznego.

- Trzeba zrobić wszystko, by zachęcić mieszkańców regionu do korzystania z transportu zbiorowego, a nie prywatnych samochodów - mówi Jagoda Żyłkowska. - Wprowadzane od jakiegoś czasu cięcia w rozkładach jazdy i ograniczenia częstotliwości oraz planowane kolejne tego typu działania w bliskiej przyszłości przyniosą odwrotny efekt.

Zieloni apelują do prezydenta Szczecina, by powstrzymał ten proces. W komunikację ich zdaniem należy inwestować, bo tylko jej rozwój przyniesie wymierne korzyści. ©℗

Tekst i fot. ToT