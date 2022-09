PiS punktuje prezydenta: buble i Armagedon

Armagedon i buble prawne to zdaniem radnych PiS największe w ostatnim czasie problemy Szczecina, za które odpowiada prezydent Piotr Krzystek. Omówili je przed wtorkową sesją Rady Miasta.

- Takich bubli prawnych, zaskarżonych przez służby wojewody, a obecnie także przez prokuraturę, od 2019 r. mamy 27 – mówi Marcin Pawlicki, przewodniczący klubu. - Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie uchwały Rady Miasta wojewoda może uchylić w części czy w całości. Jedynie takie, które w istotny sposób naruszają prawo.

Pretekstem do dyskusji o bublach prawnych stała się uchwała dotycząca Płatnych Parkingów Niestrzeżonych. Po skardze prokuratury Naczelny Sąd Administracyjny uznał jej nieważność. Niezgodne z przepisami okazały się zapisy o karze za brak biletu, która powinna być zdefiniowana jako opłata dodatkowa oraz o braku biletu za szybą pojazdu. W efekcie w najbliższym czasie miasto będzie musiało zwrócić wszystkim, którzy zapłacili kary za postój w PPN, ok. 400 tys. zł.

- Przypomnę tylko, że podobny problem możemy mieć ze Strefą Zamieszkania Stare Miasto – mówi radna Agnieszka Kurzawa. - Wyrok w sprawie tej uchwały jeszcze nie zapadł. Wiele wskazuje jednak na to, że w tym przypadku trzeba będzie zwrócić kierowcom ponad 4 mln zł. I to nie z tytułu kar czy opłat dodatkowych, ale z powodu nienależnie pobranych wszystkich opłat.

Drugi palący problem to miejska komunikacja. Nazywana krwioobiegiem miasta jest w coraz gorszej kondycji i ma właśnie zator.

- Rok temu zawieszono, a w praktyce zlikwidowanego umożliwiające dojazd z prawobrzeża do centrum linie pospieszne A, G i H – przypomina radny Krzysztof Romianowski. - Tłumaczono to remontami, które się już zakończyły. Zawieszonych linii nie tylko nie przywrócono, ale wprowadzono dodatkowe cięcia. Komunikacja miejska na prawobrzeżu to po raz kolejny likwidacja linii, niekorzystna zmiana tras i zmniejszenie częstotliwości.©℗

Tomasz TOKARZEWSKI