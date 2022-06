Tłumy na dworcu w Szczecinie. Wycieczka pod parą

Większe tłumy na szczecińskim dworcu PKP można chyba zobaczyć tylko przed odjazdem składów nad morze, Tym razem jednak pociąg odjeżdżał w przeciwnym kierunku, a i tak na peronie 1 zrobiło się ciasno. Wszystko przez zabytkowy niemiecki parowóz ze składem wagonów retro, który w sobotę zabrał pasażerów na bezpłatne wycieczki do Tantow.



Pociąg specjalny był ciągnięty przez lokomotywę parową 01. Parowozy tej klasy były lokomotywami Deutsche Reichsbahn przeznaczonymi do obsługi ciężkich pociągów ekspresowych. Uważano je za konie wyścigowe Deutsche Reichsbahn. Ostatnie dwa parowozy stacjonujące na stacji Berlin-Ostbahnhof były używane tylko w pociągach ekspresowych między Berlinem a Szczecinem do czasu zmiany rozkładu jazdy we wrześniu 1979 roku. Dodatkowo w składzie pociągu znalazł się wagon Mitropa, czyli Bistro na kołach, w którym można było nabyć przekąski i napoje.

