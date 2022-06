Parowozem do Niemiec. Bezpłatne przejazdy

Nie lada gratka czeka w najbliższą sobotę (25 czerwca) na miłośników kolei, ale także wiele innych osób, które lubią nostalgiczne wycieczki. Do Szczecina zawita zabytkowy parowóz z Niemiec. W ciągu dnia wyruszy w podróż tuż za naszą zachodnią granicę, a bezpłatne bilety można dostać m.in. w centrum Szczecina i w Gryfinie.

Z bezpłatnych przejazdów będzie można skorzystać na trasach Eberswalde–Angermünde i Tantow–Szczecin. Projekt jest wspierany przez Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pomerania. Bilety na odcinek pomiędzy Angermünde, Tantow i Szczecinem można nabyć wysyłając e-mail na adres info@gartz.de lub dzwoniąc pod numer 0049 33332 77217. Organizatorzy informują, że są też Centrum Informacji Turystycznej przy pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie, Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej na Zamku Książąt Pomorskich oraz w Gryfinie w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Nadodrzańskiej 1.

Niecodzienny skład ma być ciągnięty lokomotywę parową 01 519. Parowozy tej klasy były lokomotywami Deutsche Reichsbahn przeznaczonymi do obsługi ciężkich pociągów ekspresowych. Uważano je za konie wyścigowe Deutsche Reichsbahn. Ostatnie dwa parowozy stacjonujące na stacji Berlin-Ostbahnhof były używane tylko w pociągach ekspresowych między Berlinem a Szczecinem do czasu zmiany rozkładu jazdy we wrześniu 1979 roku. Dodatkową atrakcją ma być wagon Mitropa, czyli bistro zaopatrzone w przekąski i napoje.

Ze szczecińskiego dworca na bezpłatne wycieczki skład będzie wyruszał ok. godz. 12.40 i 15 (powroty ok. 13.55 i 16.05). Przyjazd z Angermünde zaplanowano na 11.10, a w podróż powrotną pociąg wyruszy ok. 18.30. ©℗

ToT