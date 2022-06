Co się dzieje? Weekend w regionie (24-26 czerwca)

Rusza Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej!

Kamień Pomorski. Dziś (24 bm.) rozpocznie się 58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

W piątkowe wieczory, do 2 września, w romańsko-gotyckiej katedrze kamieńskiej rozbrzmiewała będzie muzyka mistrzów w wykonaniu najlepszych polskich i zagranicznych wykonawców. Na tegoroczną edycję festiwalu złoży się jedenaście koncertów. W ten piątek o g. 19 wystąpią organiści – Karolina Karkucińska i Maciej Wota oraz Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego (24.06).

Wszystkie festiwalowe koncerty to unikatowe spotkania z muzyką. Wśród nich szczególnie zapowiada się dzisiejszy koncert inauguracyjny. Dwóch organistów jednocześnie przy kontuarze kamieńskiego króla instrumentów zasiada bowiem niezwykle rzadko. W piątek po raz pierwszy w Kamieniu Pomorskim wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pod batutą ppłk. Marcina Ślązaka. Pierwszy koncert tegorocznego festiwalu podzielony będzie na dwie części – organową i kameralną. Na część organową wstęp jest biletowany, a na kameralną (występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego) – wolny.

Bilety (zwykły – 25 zł oraz ulgowy – 20 zł) są do nabycia w Biurze Organizacyjnym Festiwalu mieszczącym się w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej (od poniedziałku do soboty w g. 10-17) oraz w koncertowe piątki przed katedrą – od g. 17.

Music West Fest – VIII Baltic Neopolis Festival

Przelewice, Police. W naszym regionie trwa coroczny letni festiwal szczecińskiej orkiestry Baltic Neopolis Orchestra, która otrzymała właśnie honorowy tytuł „Ambasadora Szczecina”. W tym roku ta impreza ma nową nazwę: Music West Fest – VIII Baltic Neopolis Festival. Nasza redakcja objęła patronatem prasowym to wydarzenie.

W sobotę w Przelewicach, w Ogrodzie Dendrologicznym o g. 16, rozpocznie się koncert pn. „Adamska Va Banque”. Wystąpią: Olga Adamska (która obchodzi właśnie jubileusz ćwierćwiecza pracy) oraz Baltic Neopolis Ensemble w składzie: Nella Zaforemska – skrzypce, Ala Miruk-Mirska – skrzypce, Anna Rutkiewicz – altówka, Kateryna Verbitska – wiolonczela, Klaudyna Michalska – kontrabas, Dawid Głogowski – trąbka, Radek Wośko – perkusjonalia. Czego się można spodziewać po wydarzeniu? „Oryginalnie skonstruowany koncert to kolejna zaskakująca odsłona popularnej aktorki, znanej z desek sceny Teatru Polskiego, a także z nietuzinkowych autorskich projektów artystycznych. Tym razem towarzyszy jej zespół muzyków wywodzących się z Baltic Neopolis Orchestra. Nowe i nieoczywiste aranżacje (Radek Wośko), lekki letni klimat, emocje, wzruszenia, żart i przepiękne smyczki. Jak zapowiada autorka: wszystko odbędzie się dzięki szczęśliwemu splotowi zdarzeń, pozytywnej energii tego miasta i jego ludzi” – zapowiadają organizatorzy.

W niedzielę na scenie plenerowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach odbędzie się, o g. 19, koncert pt. „Rytm Lata”. „Zwariowane melodie Looney Tunes, standardy Gershwina czy wzruszający temat z filmu «Casablanca». Na smykach i śpiewająco. W tym składzie szybko złapiecie ten rytm! Rytm lata!” – zachęcają organizatorzy. Na scenie wystąpią zatem: Kasia Buja-Kazuba – śpiew, Baltic Neopolis Quartet: Nella Zaforemska – skrzypce, Ala Miruk-Mirska – skrzypce, Anna Rutkiewicz – altówka i Kateryna Verbitska – wiolonczela.

(MON)

Festyn pod Górą Czcibora

Cedynia. Pod Górą Czcibora w Cedyni odbędą się w weekend uroczyste obchody zwycięskiej bitwy, w których swój udział zapowiedzieli członkowie rządu i parlamentarzyści.

W piątek w amfiteatrze o g. 18 – prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży. O g. 20 wystąpi gwiazda wieczoru zespół MIG, a po nim na scenie pojawi się grupa Wolter. W sobotę kulminacyjnym punktem obchodów będzie o g. 11 otwarcie mostu granicznego Siekierki – Neurudnitz. O g. 15 bieg do orła na Górę Czcibora, a dwie godziny później w amfiteatrze rozpocznie się impreza, która potrwa do białego rana. Wystąpi m.in. kabaret „Koń polski” oraz zespoły „Endriu” i „Exaited”, a potem gwiazda wieczoru zespół „Piękni i młodzi”. Po koncercie zacznie się dyskoteka.

W niedzielę o g. 10 rozpocznie się msza polowa u podnóża Góry Czcibora celebrowana przez metropolitę szczecińsko-kamieńskiego arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. O g. 12 rozpocznie się inscenizacja „Bitwy pod Cedynią”.

Przez cały czas pod Górą Czcibora będą odbywały się spotkania z historią, czyli polsko-niemieckie warsztaty i pokazy rzemiosła średniowiecznego, turnieje, potyczki, konkursy, gry i zabawy średniowieczne, występy zespołu muzyki dawnej, warsztaty i pokazy woltyżerki konnej, konkursy na najbardziej wypasionego woja i najszykowniejszą białogłowę,

Wstęp wolny.

(MK)

Parowozem do Niemiec

Szczecin. Do Szczecina zawita zabytkowy parowóz z Niemiec, który potem wyruszy w podróż tuż za naszą zachodnią granicę, a bezpłatne bilety można dostać m.in. w centrum Szczecina i w Gryfinie.

Z bezpłatnych przejazdów będzie można skorzystać na trasach Eberswalde-Angermünde i Tantow-Szczecin. Bilety na odcinek pomiędzy Angermünde, Tantow i Szczecinem można nabyć wysyłając e-mail na adres info@gartz.de lub dzwoniąc pod numer 0049 33332 77217. Organizatorzy informują, że są też w Centrum Informacji Turystycznej przy pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie, Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej na Zamku Książąt Pomorskich oraz w Gryfinie w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Nadodrzańskiej 1.

Niecodzienny skład ma być ciągnięty lokomotywą parową 01 519. Parowozy tej klasy były lokomotywami Deutsche Reichsbahn przeznaczonymi do obsługi ciężkich pociągów ekspresowych. Uważano je za konie wyścigowe Deutsche Reichsbahn. Ostatnie dwa parowozy stacjonujące na stacji Berlin-Ostbahnhof były używane tylko w pociągach ekspresowych między Berlinem a Szczecinem do czasu zmiany rozkładu jazdy we wrześniu 1979 roku. Dodatkową atrakcją ma być wagon Mitropa, czyli bistro zaopatrzone w przekąski i napoje.

Ze szczecińskiego dworca na bezpłatne wycieczki skład będzie wyruszał ok. godz. 12.40 i 15 (powroty ok. 13.55 i 16.05). Przyjazd z Angermünde zaplanowano na 11.10, a w podróż powrotną pociąg wyruszy ok. 18.30. ©℗

ToT

Dni Morza

Świnoujście. Od piątku do niedzieli trwać będą Dni Morza. W ich trakcie obchodzić będziemy także Święto Marynarki Wojennej z pokazami sprzętu, słuchać muzyki, bawić się na dyskotece, a także oglądać spektakl teatralny w Amfiteatrze. Wydarzeń jest moc, a wszystkie bezpłatne.

Noc Muzeów w parku

Międzyzdroje. W sobotę w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego odbędzie się kolejna odsłona Nocy Muzeów. Od g. 18 do 22 będzie można bezpłatnie zwiedzać wystawę przyrodniczą oraz skorzystać z dodatkowych atrakcji. Ostatnie wejścia do 21.30.

Ekspozycja Muzeum Przyrodniczego obrazuje różnorodność przyrody Wolińskiego Parku Narodowego. Można obejrzeć charakterystyczne dla tego obszaru ekosystemy wraz ze specyficznymi dla nich przedstawicielami fauny. Dodatkowymi atrakcjami będą zajęcia edukacyjne prowadzone przez Międzyzdrojskich Harcerzy oraz Uniwersytet Szczeciński, jak również film przyrodniczy oraz wycieczka kolejką turystyczną.

Barlineckie Świętojanki

Barlinek. Od 24 do 26 bm. trwać będzie święto miasta – Barlineckie Świętojanki. W tym czasie będzie można zobaczyć m.in. koronację Królowej Puszczy Barlineckiej, obejrzeć kabaret Paka, na scenie wystąpią Piękni i Młodzi, Bartek Wrona i zespoły lokalne. Na plaży miejskiej – widowisko sobótkowe, przygotowane przez Teatr Poezji „Wiatrak”. Będzie wesołe miasteczko, stoiska handlowe, warsztaty plastyczne. Większość imprez odbędzie się na ulicy Jeziornej, na terenie WORD.

Summer Festival

Choszczno. Summer Festival 2022 trwać będzie od 24 do 26 bm. Muzycznymi gwiazdami trzydniowego wydarzenia będą: Daria, Sound N Grace, Piękni i Młodzi oraz choszczeński Fishing Group. Festiwal będzie okazją do dobrej zabawy i posłuchania na żywo wykonawców m.in. muzyki gospel, pop, rockowej i mieszkanki disco polo z dance.

(sja)

Rock Festiwal

Kołobrzeg. W sobotę o g. 17 na scenie plenerowej Regionalnego Centrum Kultury przy ul. Solnej 1 rozpocznie się kolejna edycja Rock Festiwalu. O g. 20 wystąpi gwiazda wieczoru, którą tym razem będzie grupa Izzy And The Black Teers. Wstęp wolny.

Naturalnie w Jamnie

Koszalin. W niedzielę o g. 11 na terenie Zagrody Jamneńskiej w Jamnie rozpocznie się Jarmark Jamneński. Wydarzenie ma być okazją do powitania rozpoczętego kilka dni wcześniej lata. Na dziedzińcu zagrody pojawią się stoiska rękodzielników, producentów zdrowej żywności i kół gospodyń wiejskich. Drewniane zabawki, koronkowe ozdoby, ceramika z motywami roślinnymi, naturalne kosmetyki, kiszonki, wędzone sery i przetwory owocowe – to tylko niektóre z wystawianych na kramach towarów. Imprezie towarzyszyć będą warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz muzyka płynąca z harfy, za którą zasiądzie znana bywalcom jamneńskich jarmarków Petra Machkova. Wstęp wolny.

Ulica Smaków

Koszalin. W niedzielę o g. 13 na deptaku przy koszalińskim amfiteatrze rozpocznie się kulinarna impreza pn. „Ulica Smaków”. Mowa o polsko-niemieckim grillowaniu okraszonym barszczem ukraińskim. W rolę szefów kuchni w trakcie przygotowywania kiełbasek wcielą się prezydent Koszalina Piotr Jedliński oraz wiceburmistrz Neubrandenburga Peter Modemann. Imprezę uatrakcyjnią też oscypki z grilla oraz pielmienie, pierogi i inne przysmaki kuchni ukraińskiej. Imprezie towarzyszyć będzie minirecital ukraińskiej piosenkarki Viki Fedotovej i występ młodzieżowego zespołu z Niemiec, „Tanzaktion e.V. Neubrandenburg”. Będą też animacje dla dzieci i wystawa rękodzieła lokalnych artystów. Wstęp wolny.

(pw)