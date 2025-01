"TAK dla edukacji - NIE dla deprawacji". Zdrowie, seks i flagi biało-czerwone

Nie tylko „walka o prawo do wychowywania dzieci zgodnie z naszymi przekonaniami” znalazła się w centrum uwagi protestujących na pl. Adamowicza. Ale również WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), także za rzekomą seksualizację dzieci od najmłodszych lat.

- Nasz niepokój budzą zapisy, które są niespójne z wartościami wielu rodzin. Będą prowadzić do deprawacji naszych dzieci już od wczesnych lat szkolnych. Przykładowo, podstawa programowa dla dziesięciolatków zawiera treści dotyczące metod antykoncepcji, samozaspokajania seksualnego czy wielu modeli rodzin. Na tym etapie rozwoju mojego dziecka to moja decyzja kiedy, kto, czy i jak ma rozmawiać z moją córką czy synem na ten temat - uważa Włodzimierz Krajewski z Odpowiedzialnego Szczecina.

- Nie zgadzamy się na to, aby urzędnicy Ministerstwa Edukacji za nas decydowali o tym, jak mamy wychowywać swoje dzieci. A szczególnie protestujemy, gdy chcą „wejść z butami" w te obszary, które dotyczą tak wrażliwych kwestii jak moralność czy seksualność. To jest zamach na nasza wolność, którą przecież gwarantuje nam konstytucja. Wychowanie to jest nasza rola, my najlepiej znamy swoje dzieci i ich wrażliwość - twierdzi Dominika Lozano z „Odpowiedzialnego Szczecina".

- Nie chodzi już tylko o tzw. edukację zdrowotną, pod którą to szlachetną nazwą kryje się szkodliwa deprawacja seksualna, jakiej będą poddane dzieci już od najmłodszych lat. Protestujemy również przeciwko zakazowi prac domowych, przeciwko redukcji lekcji katechezy, spychaniu religii na pierwszą lub ostatnią lekcję, zakazowi wpisywania z niej oceny na świadectwo - mówił J. Pospieszalski. - Skoro tak licznie przyszliście na ten protest, mimo pogody, to znaczy, że nie zabraknie nam determinacji w walce z działaniami ministerstwa edukacji, które godzą w dobro ucznia, niszczą ład społeczny, niszczą polską rodzinę.

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zastąpienie nieobowiązkowego przedmiotu przysposobienie do życia w rodzinie obowiązkową edukacją zdrowotną. Co budzi kontrowersje konserwatystów. W kolejnych miastach odbywają się manifestacje rodziców i nauczycieli, kontestujących działania resortu. Pod hasłem "TAK dla edukacji - NIE dla deprawacji" taki protest odbył się - w sobotę - również w Szczecinie.

Komentarze

@ ART 2025-01-13 19:49:15 Taki malkontent jak ja , to nie ma lepszego w Szczecinie ! Muszę uczciwie pochwalić tych wszystkich Janków i Marianów, że jak padał non stop śnieg w Szczecinie, to ONI stanęli na wysokości zadania . W poniedziałek rano mróz jak za dawnych dobrych czasów , a tu proszę , te ważniejsze drogi w mieście z czarną nawierzchnią .No tak pozytywnie zaskoczony dawno nie byłem. Chylę czoła i wielkie dzięki Mariany, Janusze i inne Ziutki .Kawał dobrej roboty !

rodzic 2025-01-13 12:13:52 To jest projekt UE, Polak wg nich musi umieć czytać , pisać a potem zarabiać na ulicy. Więcej nam nie wolno.

Art 2025-01-13 11:31:51 Komuchy już dostają kociokwiku.Ale to przecież Szczecin, pięknie zagospodarowane miasto,z tłumami turystów,przecudną nowoczesną zabudową, błyskawicznymi remontami( których solidność można zapisać w księdze rekordów G), i wiernym pokodowym elektoratem który zapewnia ten jakże szybki, wręcz niemożliwy rozwój miasta z niemożliwie wysokimi płacami.Dlatego tak licznie do nas się przybywają mieszkańcy innych miast. Z takimi światłymi wyborcami i profesjonalnymi włodażami jestem spokojny o Szczecin.

@ HIV 2025-01-13 00:14:02 A na AIDS ilu zachorowało w różnych krajach Europy? Jakie są statystyki? Może być tak, że w Polsce statystycznie mniej ludzi bada się na HIV.

do @HIV 2025-01-12 23:04:49 ... ale wygląda, że do tej pory uczyliśmy dwa razy skuteczniej od średniej europejskiej. Że o Francji że wskaźnikiem zachorowań bodaj 7,8 nie wspomnę... Od kiedy lepszy ma uczuć się od gorszego

@HIV 2025-01-12 16:23:16 Wystarczy przestrzegać zasad, ale o nich trzeba uczyć i po to jest ten program... Katecheza temu nie służy, a szkoda...

HIV 2025-01-12 16:06:29 HIV - zachorowania na 100tys. mieszkańców Polska 3,5 Europa 6,2 Europejska edukacja taka zdrowa? źródło:https://youtu.be/YAbegTcRwGk?si=wuR0ssNjGLZqzwIP (od 3min 5sek)

"AŁTORYTET" 2025-01-12 13:43:58 Jan Pospieszalski , jako ałtorytet do naśladowania ....oraz powoływania się na Konstytucję , którą wdeptywali przez 8 lat w ziemię ...??? Hipokryzja sięga zenitu , ale byle do wyborów i wbijemy ostatniego papiaka z PIS w ziemię...i skończy się katotaliban razem z republiką bananową Kaczelnika. Amen !

rerik 2025-01-12 11:31:08 Aktywisty wsiechsajuzniej arganizacji" Biezbożnik" od Minieja Izraelewicza Gubelmana okazują swoje oblicze. Dziesięciolecia tresury daje rezultaty. Jeden sajuz upadł ale drugi ma ochotę przejąć i przebić ten pierwszy. Oczywiście żadnej ideologicznej konkurencji ! Metody może jeszcze są "miękkie" ale aktiwisty już ociekają "tolerancją, milością, inclusivnością itp. Popełniających myślozbrodnie nieposłuszeństwa ideologicznego wedle nich należy wytępić ! Jeżeli biologia jest przeciw nam, to precz

klemens 2025-01-12 09:32:55 dlaczego dorośli odmawiają dzieciakom przyjemności . Z hormonami jeszcze nikt nie wygrał .

;// 2025-01-12 09:25:01 W latach 90 wszelka dostępna wiedza o seksualności dla młodzieży była dostępna w gazetce typu Bravo i każdy wiedział co ma robić i nie robił głupot i stosował antykoncepcję, to były fachowe porady od lekarzy nie to co teraz w internecie fake newsy i półprawdy czy teorie spiskowe sponsorowane z moskwy.

Leming pospolity 2025-01-12 08:30:24 A my się szeroko uśmiechamy na te wasze protesty.

Protest polityczny 2025-01-12 08:18:42 Dlaczego te osoby nie przegap testowały gdy ministrem był Czarnek i wpuszczał do szkół księży-pedofili. Wtedy dzieci były naprawdę zagrożone.

lewica przemyca 2025-01-12 07:25:57 w kawałek dobrych spraw przemyca patologię i mówi głosujcie a kto za tym nie głosuje to nie chce dobra innych.Tak samo było z przemocą wobec kobiet . Wpakowali w to 50 innych płci i swoich oponentów przedstawiają jako tych którzy nie chcą chronić kobiet .Teraz pracują nad mową nienawiści a w rzeczywistości to powrót do cenzury. Przypadek gwałtów przez pakistańczyków w brytanii i zachowanie policji jest znamienny.

Statystycznie 2025-01-12 04:15:23 najwięcej przypadków krzywdzenia dzieci pojawia się w najbliższej rodzinie, a swoją cegiełkę do tego dorzucają księża, za których potem Kościół musi płacić potężne odszkodowania osobom molestowanym. Cały ten protest tylko umacnia wspomniane patologie.

tak po prostu 2025-01-12 02:57:03 Jedyne co lewica potrafi wnieść w ludzkie życie to zniszczenie tego co się sprawdzało i wartości. EWG było naszym marzeniem to zrobili z niego UE na wzór sowiecki, gdzie komisarz zawsze wie lepiej co potrzeba obywatelowi a jak nie to kara. Teraz wzięli się za dzieci, bo przecież ministra (aż dziw, że jeszcze nie jakieś niebinarne ministrzcze) wiec o dla dzieci lepsze niż ich rodzice. A potem wieeeelkieee zdziwienie, że ludzie z desperacji oddają głosy na jakieś konfederacje czy afd.

@Myśl 2025-01-12 02:32:32 Biedaku skrzywdzony we własnej rodzinie. Bardzo ci współczuję.

Myśl 2025-01-11 23:53:29 "TAK dla edukacji - NIE dla deprawacji". Dobre hasło i taka będzie realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach. Niczego deprawującego nie będzie. Protestujący koncentrują się na sferze seksualnej, ale chyba wiedzą, że dzieci najczęściej krzywdzone są w rodzinach. Dlatego każde dziecko powinno wiedzieć, co oznacza zły dotyk i gdzie może szukać ratunku. Każde dziecko w stosownym wieku powinno wiedzieć, jak zmienia się i jak reaguje ciało w okresie dojrzewania płciowego i że to jest normalne. Itd.

@Zosia 2025-01-11 23:27:50 Proszę napisać 'co się na zachodzie dzieje z dziećmi' i porównać do sytuacji w Polsce.

Do@@Anna 2025-01-11 23:10:34 Chory zboczencu lecz sie albo zgnijesz w pierdlu.Dlaczego moderator Kuriera przepuszcza takie teksty?

? 2025-01-11 23:09:27 A gdzie rolnicy ze swoimi traktorami którymi to terroryzują kilka razy w roku mieszkańców Szczecina? Tym razem nie opłacało się przyjechać czy co ?

kynio 2025-01-11 23:00:21 a program nauczania obejmuje też zajęcia praktyczne?

@@Anna 2025-01-11 21:59:48 Spoko, dla ciebie mogę "wyedukować" twoją córkę (ale wolę by miała skończone 15 lat) - przerobimy podręcznik strona po stronie - po edukacji u mnie nie będzie ani zacofana ani ciemnogrodzka - mogę ci to obiecać - będzie tak jak to opisywał w swoim kawałku Liroy („Twoya coorka!?”) - jak nie masz córki to spoko, poszukam jakiegoś homoaktywistę (może ten co wyszedł z więzienia od "dobro powraca"?) co ci nowocześnie i inkluzywnie zgroomuje - to jak będzie? Pasuje?

Andrzej 2025-01-11 21:56:40 Te kobiety są niezaspakajane przez swoich mężów, dlatego tak się awanturują. Zalecał bym każdej z nich zakup dildosa, to powinno rozładować napięcie i wybić z głowy głupie pomysły.

Stary belfer 2025-01-11 21:49:08 A czego wy chcecie tych bombelkow uczyć?. Minęły czasy że w klasach technikum lub zawodówek były ciężarne uczennice. Teraz one wiedzą lepiej jak się zabezpieczyć by nie wpaść. Już w podstawówce są bardziej wyedukowane. Podejrzewam że wszystkie mają zdjętego "simlocka" już w podstawówce.

czytelnik 2025-01-11 21:17:53 Ale wysyp płatnych wpisów wpisujących się w dezinformację i przekaz zbieżny rosyjską propagandą i dzielniem , masakra.

@@Mirek 2025-01-11 21:04:21 A co, ciemniactwo lepiej by się czuło, gdyby inni milczeli? Powiem; Jest wycie, znakomicie, by użyć retoryki kogoś, kto zdaje się rozumuje waszymi kategoriami.

czytam 2025-01-11 20:47:58 Do jakiej szkoły chodzą dzieci lewicowych reformatorów oświaty? Niewykluczone że prywatnych i ...katolickich? Komuniści potrzebują niewykształconych mas ROBÓLSTWA,żeby doić i urabiać ciemniaków. Tak działa teraz MEN? Jaka będzie jakość nauczania w tych szkołach i wiejsko-gminnych szkołach wyższych?Jaki poziom wiedzy reprezentują już dziś absolwenci uczelni? Taki jak przed wojną absolwenci gimnazjum? Nowacka spadaj - OBOWIĄZKOWO! Kogo ten D.T. zrobił minstramkami?

Barbaria Deprawacka 2025-01-11 20:41:03 Czy autor tej informacji był na tym proteście? To nie byli KONSERWATYŚCI a normalni rodzice! I to z różnych stron politycznej barykady. Nawet rodzice o lewicowych sympatiach dostrzegają zagrożenia, jakie płyną z programu wdrażanego przez MEN i osobiście przez jego szefową - Barbarię Deprawacką. Nikt nie chce mieć w domu młodego debila, siedzącego cięgiem z komórą w łapie, a wieczorami onanizującego się w swoim pokoiku, bo pani na lekcji powiedziała, że to zdrowe i fajne jest.

Szwed 2025-01-11 20:26:37 A Szwedzi biją na alarm - może jednak jest problem? https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-szwedzi-bija-na-alarm-wprowadzaja-nowe-ograniczenia-w-szkola,nId,7887436

Ehh 2025-01-11 20:07:56 Chore katolstwo

@Mirek 2025-01-11 20:03:55 Ty się lepiej o wychowywaniu dzieci nie wypowiadaj.

@Marzena 2025-01-11 20:01:31 Coraz więcej dzieci wymaga opieki psychiatrycznej dzięki lewackiemu "postępowi".

@Emilja 2025-01-11 19:58:31 Masz dzieci?

WHO 2025-01-11 19:57:07 Światowa Organizacja Zdrowia odpowiada za seksualizację dzieci. Nie żadną rzekomą, jak twierdzi autor/ka artykułu. Kto ma dzieci i się interesuje, ten wie.

DLACZEGO obowiązkowy 2025-01-11 19:50:36 walczyli z przeciążeniem programu w tym z zadań domowych.a wprowadzają obowiązkowy kolejny .Traci matematyka i j . polski czyli podstawa nauki które sa zaczynem do dalszych nauk..

@Fiona 2025-01-11 19:44:56 a czy mlodzi ludzie chcą matematyki ?

Anna 2025-01-11 19:36:10 Odniosę się do ostatniego zdania z artykułu, ludzie protestowali m.in.dlatego, że w planach ministerstwa przedmiot ma być obowiązkowy i na ocenę.

Miki 2025-01-11 19:24:23 Brawo dla tych odważnych nauczycieli i rodziców .Wiiększość nawet nie wie o co chodzi, mają mieć paszę do żarcia, netfliksy, galerie i brak zadań domowych bo dzieciakami trzeba się zająć.Zrobi to lewactwo i ministra lewacka z dzikimi oczami i ich chora marksistowska ideologia . Dobrze wam tak, Polska to i tak już tylko plama na mapie

Hejterom próbka 2025-01-11 19:22:40 Szamba z MEN dla 15+ latków: Seks powiązany z wymianą dóbr ekonomicznych (prostytucja, seks w zamian za prezenty, posiłki, wspólne wyjścia, niewielkie sumy pieniędzy), pornografia, uzależnienie od seksu. " O inkluzywnosci,czyli dostosujmy się do najgłupszego w klasie, aż po wyrzucenie bohaterów narodowych, pisarzy jak Mickiewicz nie wspomnę. Obcięcie biologii,geografii a wprowadzenie powyższego szamba. Mamy być narodem parobków,prostytutek i debili. To wskrócie przeciw temu protest.

Anna 2025-01-11 19:13:25 Moim zdaniem artykuł nie jest rzetelny. Na tym proteście nie było ani słowa o lekcjach religii. Byłam i uważnie słuchałam. A pan Krajewski nie mówił o antykoncepcji. Dalej już nie chce mi się czytać skoro wkłada się ludziom w usta słowa, których nie powiedzieli.

Piotr 2025-01-11 19:03:21 Kaska, Emilka - co wy mozecie wiedzieć, ze az tak ten protest rodzicow was wkurza? Zapraszam do Berlina! Do pierwszego z brzegu przedszkola! Tam są POKOJE DO MASTURBACJI 5 LETNICH DZIECI! I Nowacka chce tego samego w Polsce! Aby było róbta co chceta! Aby młodziez była klientem lobby aborcyjnego! A dzis tusk w brukseli PODPISAŁ AKT MIGRACYJNY! Ale tego z tvnu się NIE DOWIECIE!

abc 2025-01-11 18:55:46 Wybor teczowego dupiarza na prezydenta rozwiaze wszystkie problemy,Bedzie promowal wszystke pomysly sodomitow i innych dewiantow.Wszak to czlowiek swiatowy i prawdziwy jewroeupejczyk.

Popieram protest 2025-01-11 18:48:00 rodziców! Łapy precz od naszych dzieci! Nowacka do dymisji!

Ada 2025-01-11 18:47:37 Najgorszym ministrem edukacji był Czarnek. Za jego czasów kościół i jego organizacje indoktrynowały dzieciaki na potęgę. Nowacką pogoniła precz tą czarną mafię.

Rodzic 2025-01-11 18:46:49 Jest nadzieja ,że naród się budzi i nie pozwoli na to ,aby chora lewaczka stojąca na czele MEN realizowała swoje szaleńcze wizję.To wizję ,których realizacja ustanowi bezmózgowe społeczeństwo bez ambicji,bez honoru.Po prostu chodzi o to ,żeby sterować bezwolnym ,niedouczonym i zwyczajnie głupim narodem.Nie pozwolimy na to.

Zosia 2025-01-11 18:46:10 Byłam, protestowałam i dziękuję organizatorom za merytoryczne treści. Ludzie obudźcie się, poczytajcie co się na zachodzie dzieje z dziećmi, które są poddane seksualizacji od małego!

@Anna 2025-01-11 18:33:20 Jak chcesz wychowywać swoje dzieci w duchu zacofania i ciemnogrodu to Twoja sprawa, ale nie próbuj decydować o innych.

Paweł 2025-01-11 18:28:24 Na odległość śmierdzi od nich opus dei i ordo iuris.

Kaśka 2025-01-11 18:28:08 Ja nie wierzę, że w dzisiejszych czasach niby cywilizowanych ktoś protestuje i nie chce edukacji zdrowotnej? Ludzie czego wy się tak boicie? że Marysia i Krzysio dowiedzą się jak zadbać o swoje zdrowie? Jak nauczą się kontrolować i zaplanować narodziny? Jak żyć w miłości i tolerować, szanować innych? Boicie się bo tracicie kontrolę nad myślącymi już inaczej młodymi ludźmi!

Edek 2025-01-11 18:26:26 Brawo rodzice 👍.W pełni popieram ten protest. Edukacja TAK deprawacja NIE. Jak wychowamy nasze dzieci takie będziemy mieli społeczeństwo. Dzieci sa przyszłości tego kraju i narodu. Rodzice dbajcie i chroncie swoje dzieci przed lewacka ideologia nowackiej. Edukacja wg nowackiej doprowadzi dzieci i mlodziez do obniżenia poziomu wykształcenia. Niewyksztalcona masa łatwiej sterować.Byc moze o to chodzi zeby Polacy stali się tania siła robocza wykonująca podstawowe prace w gospodarce UE. Łapy precz

Lee 2025-01-11 18:23:36 Tak religia do salek i precz z taką edukacją zdrowotną od tego nie jest szkoła

Lili 2025-01-11 18:21:29 Bardzo dobrze że protestują Niech się ministra zajmie prawdziwymi problemami szkolnictwa a nie uczy zdrowia Bo jak tak dalej pójdzie to będziemy mieli kadrę tylko od tej pseudo edukacji zdrowotnej

L.. 2025-01-11 18:18:27 Bardzo dobrze że protestują Niech się ten rząd w końcu zajmie prawdziwymi problemami szkolnictwa a nie nauką zdrowia Patrząc co się dzieje u mojego syna w technikum to za chwilę dzieci nie będą wiedziały ile to jest 2+2 bo nie ma komu uczyć nie w wspomnę o czytaniu ze zrozumieniem

Do@Jan 2025-01-11 18:15:06 Należy pamiętać jednak, że Owsiak sam w dość niewybrednych słowach opowiadał się o jednej ze stron sporu politycznego w Polsce, a podczas marszu KO mówił o walce z „sepsą”. Zaś na festiwalu muzycznym Owsiaka, artyści, który tam występowali, zachęcali do skandowania wulgarnego i nienawistnego hasła „J…ć PiS”. Czy Owsiak zareagował?

olo 2025-01-11 18:13:26 Kościółkowcom pedofilia wśród księży nie przeszkadza, chcę jeszcze więcej "religii" w szkołach. Ciemnota i zabobon sterowana przez panów w czarnych sukienkach. Oświeceniu i kościołowi katolickiemu nigdy nie było, nie jest i nie będzie po drodze. W interesie KK jest utrzymywanie ludzi, zwłaszcza dzieci, w niewiedzy i przesądach,

ciocia Wandzia 2025-01-11 18:09:40 Dane za rok szkolny 2023/2024: W liceach i technikach nawet 80 proc. uczniów nie uczęszcza na lekcje religii. Ciężko się z tym pogodzić ale taka jest prawda, młodzi już nie dają się nabierać na wielkie hasła i przemyślenia straszące piekłem, podziękujcie więc obrońcom wiary i politykom tańczącym na pielgrzymkach za taki stan jaki mamy.

wOb 2025-01-11 18:02:55 Przyszła dosłownie garstka krzykaczy, która pogadała, pokrzyczała i poszła...

Pleban 2025-01-11 17:58:50 Przecież nie ma problemu aby lekcje religii o które tak mocno walczycie były organizowane dla chętnych w salkach parafialnych przy kościołach tak jak to było kiedyś!

pisomatołek 2025-01-11 17:49:46 do stu odlicz

Fiona 2025-01-11 17:47:42 ...Protestujemy również ... przeciwko redukcji lekcji katechezy, spychaniu religii na pierwszą lub ostatnią lekcję... Oooo i tu WAS to najbardziej boli! Jak religia była w środku co oczywiście było celowym działaniem to jakoś MY nie protestowaliśmy tylko akceptowaliśmy latami a teraz macie z tym problem? Zapytajcie tych młodych ludzi czy chcą i co chcą nie decydujcie za nich!!!

Haha 2025-01-11 17:45:23 Katowiariatki

Mirek 2025-01-11 17:44:33 Brawo rząd. Co do nawiedzonych i zakłamanych na ulicy dzisiaj - psy szczekają, karawana jedzie dalej.

Brawo 2025-01-11 17:42:57 Świetna organizacja! Ważne tematy! Merytorycznie, kulturalnie i bez wulgaryzmów.

olo 2025-01-11 17:37:59 Wiekszosc nauczycieli oraz mieszkancow Szczecina glosowalo na ferajne tyfuska. Skad teraz oburzenie jego nierzadem.Powiem jego slowami''ja wam wojta nie wybieralem''

@Marzena 2025-01-11 17:35:20 Wyznawców dewiacji nazywasz zdrowymi i normalnymi.

P. 2025-01-11 17:35:02 Pewnej tez nie szczepią dzieci na podstawie choroby wirusowe ,niech żyją jak mormoni .

Nick 2025-01-11 17:33:24 Szkoda że nikt w Dąbrowie Górniczej nie protestował i setkach podobnych miejsc tam to dopiero były deprawacje. Najciemniej pod latarnia. W Afganistanie i Iranie podobne mają podejście.

Krysia 2025-01-11 17:20:43 Bardzo proszę dla każdego kto krytykuje protest niech obejrzy i potem jeszcze raz napisze komentarz. Wiecie tylko tyle co w tv wam powiedzą czyli nie wiecie nic. https://youtu.be/YAbegTcRwGk?si=zLUWFcwiiXkbgXzv

Anna 2025-01-11 17:14:17 Jeszcze miesiąc temu wychodziłam z założenia, że żadna wiedza nie szkodzi, a daje możliwość wyboru. Natomiast po przeczytaniu założeń podstawy programowej tego przedmiotu zmieniłam zdanie. To co proponuje Nowacka, to się w głowie nie mieści! Proponuję wszystkim nowocześnie oświeconym, by ZE ZROZUMIENIEM również się z tym programem zapoznali i porównali go z założeniami programowymi przedmiotu WDŻ. Oczy się otwierają i to szeroko. Żądam odwołania minister Nowackiej!

Brawo 2025-01-11 17:08:20 Brawo, ktoś otwarcie mówi o tym o czym inni nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć

Mala 2025-01-11 17:01:09 To nie jest konflikt konserwatyści-reszta Polski, tylko zwykli ludzie, którzy chcą wychowywać swoje dzieci zgodnie ze swoimi prawami kontra skrajna lewicowa ideologia, która nie jest żadną nowoczesnością,a która swoje korzenie ma w dekretach Lenina z 1917r. Nawet sowieci wycofali się z programu,który rujnował społeczeństwo i niszczył rodziny. A już obowiązkowe zajęcia to przymusowa indoktrynacja jak za wczesnej komuny.Dziwię się ludziom,którzy chca mieć taki zamordyzm.

Bogdan 2025-01-11 16:53:06 Obowiązkiem i prawem jest wychowanie dzieci przez rodziców a szkoła służy do pomocy rodzicom. Wymysły Pani Minister to bełkot.

2many 2025-01-11 16:42:53 Protestuje się oddając głos przy urnie wyborczej. Kto tego nie ogarnia niech się szykuje na szparagi.

Marzena 2025-01-11 16:42:50 Większość zdrowych i normalnych Polaków nie widzi w tym zagrożenia i nie ma z tym żadnych problemów zaakceptować naturalne zmiany pokoleniowo cywilizacyjne, na szczęście tylko znikoma zacofana mniejszość protestuje pod pręgieżem kościoła i nawiedzonych polityków. Nie gaśnie ducha więcej uśmiechu i miłości.

Brawo rodzice 2025-01-11 16:36:58 W was nadzieja.Chcemy Mickiewicza i historii a nie nauki o seksie i dewiacjach.Bronmy póki nie założą nam kagańca cenzury pod pretekstem tzw walki z mową nienawiści.Niedowiarkom polecam lekturę programu tzw.edukacji zdrowotnej od IV klasy.Jest na stronie ministerstwa.

Rządy komuny 2025-01-11 16:36:02 i wszystko jasne! Gospodarka się sypie.Majątek Ryży opyli za grosz Niemcom.Kasę z UE dostali i przekazali nie wiadomo gdzie i na co ! Nic nie budują a deficyt zaplanowali ,że ho,ho ! Pytam , gdzie dołują kasę ?

@Emilka 2025-01-11 16:34:44 Tak, bo dla ciebie synonimem postępu jest nauka w szkole co gdzie i komu wsadzić i jakie są możliwości. Ludzie sobie przez wieki radzili bez tego. Nie myśl sobie, że to polska lewica wymyśliła sodomię i seks grupowy.

Się okaże 2025-01-11 16:23:45 To ten tłum? Nie życzę im tego, co spotyka innych rodziców.

Emilka 2025-01-11 16:21:50 Oszołomy! Zaklamańcy! Zacofanie totalne!!!

@Jan 2025-01-11 16:16:10 Proszę wypowiadać się za siebie, nie za Polaków.

Recepta 2025-01-11 16:10:25 Młodzież ma coraz więcej "wolności" i jest coraz bardziej nieszczęśliwa. Rząd ją uszczęśliwi nauką masturbacji? Nosz kurde. Zajmijcie się lepiej upadającym państwem i przestańcie nakładać kajdany na ludzi.

Wszystkim 2025-01-11 16:05:07 „Wszystkim, którzy walczą w naszym kraju z dyskryminacją seksualną radze aby udali się do Iranu, albo do Arabii Saudyjskiej bo tam są tego typu problemy. Pan (Śmiszek), który walczy o równouprawnienie dla gejów, pomylił epokę, bo w Polsce ich prawa nie są łamane.” mówi Stefan Niesiołowski Platforma Obywatelska !!

Brawo 2025-01-11 16:02:54 Brawo dla organizatorów. Mimo fatalnej pogody ludzie wyrazili swoje zdanie na temat lewackiej ideologizacji.