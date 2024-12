Ambasadorowi Węgier wręczono notę protestacyjną ws. przyznania azylu Romanowskiemu

Dziennikarze pytali, czy może zapaść decyzja, że węgierski ambasador opuści Polskę i wróci do kraju. "Nie ma takiego bezpośredniego związku, ale generalnie oznacza to działanie w kierunku obniżenia relacji dyplomatycznych" - powiedział Wroński.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

RPO 2024-12-20 19:21:54 Rzecznik Praw Obywatelski potwierdza że wobec księdza Olszewskiego były stosowane tortury. Miejmy nadzieję że organizacje międzynarodowe będa interweniowały

Olo 2024-12-20 19:03:39 No to niedługo na Węgrzech znajdą się dziesiątki pisowców. Przypomina to ucieczkę hitlerowców do Argentyny po II Wojnie Światowej.

Do Kompromitacja Węg 2024-12-20 18:30:01 KOmpromitujesz się 2024-12-20 17:32:36 pomawiając , robisz to samo co twój słup Merkel pomawiał Donalda Trampa i zobaczymy jak to się zacznie i zakończy . Myśl !!

hihi historia 2024-12-20 18:27:20 W połowie lat 30 uw krajem członkowskim Interpolu pozostawały Niemcy pod przywództwem pewnego pana z grzywką i wąsikiem i tak było do końca 2 wś

Kompromitacja Węgier 2024-12-20 17:32:36 Ukrywają złodzieja.

Irena 2024-12-20 17:27:49 Czy myslicie że ktoś się przjejął tym teatralnym pustym gestem i ze od tego stanieje masło i paliwo czy prąd i gaz?

@Ha ha ha 2024-12-20 17:27:29 Okradali ofiary przestępstw. Ale to nic szczególnego biorąc pod uwagę standardy PIS, grupy Ziobry i niektórych duchownych. 'Urzędniczyna' ucieka przed odpowiedzialnością za oszustwa i defraudację publicznych pieniędzy. Zwiewa pod opiekę ruskich przyjaciół.

Ciekawe, że jak 2024-12-20 16:53:01 Norwegia przyznała azyl skazanemu w Polsce prawomocnym wyrokiem oszustowi związanemu z ośrodkiem monitorowania zachowań rasistowskich i jakiś tam niejakiemu Rafałowi Gawłowi, to protestów nie było. I ambasadora nie wzywano.

POmówienia 2024-12-20 16:43:54 Donald Tramp po zaprzysiężeniu w styczniu 2025 na prezydenta , powinien za pomówienia słupa Merkel zareagować stanowczo , czy tak uczyni !!

Orbanowe oblicze... 2024-12-20 16:41:53 Teraz wychodzi na jaw , kto z kim i co chce wspólnie budować... Krótko i za twarz te niewiniątka PISowskie...

Piotr 2024-12-20 16:35:22 Dostaliscie nowe rachunki za prąd? W pazdzierniku była faktura na 220zl a dzis jest na 340zl!! I gdzie ta 5 PROCENTOWA inflacja? To jest podwyżka o 110 PROCENT!! Holownia, PSL i PO odrzucili obywatelki projekt ustawy -tak o CPK! Izery tez nie będzie , nie bedzie atomu! Niczego nie będzie!

Piotr 2024-12-20 16:16:12 Szymon Hołownia zapewniał, że w tej kadencji Sejmu nie będzie "zamrażarki" ustaw, właśnie do niej trafił obywatelski projekt odnośnie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zgodnie z wolą Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 oraz PSL-u, dyskusja na Komisji Infrastruktury zostanie podjęta dopiero w czerwcu, a więc po wyborach prezydenckich. Bo po co wcześniej psuć sobie sondaże, niszcząc projekt, skoro większość Polaków go popiera? Posłowie PO, PSL I HOŁOWNI wniosek na komisji ODRZUCILI !!