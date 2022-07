Świętują na Rayskiego

W niedzielę 17 lipca w Szczecinie odbywa się Rajski Dzień na Rayskiego. To cykliczny festyn połączony z działaniami artystycznymi, społecznymi i promocją lokalnych wytwórców. Organizuje go stowarzyszenie Oswajanie Sztuki.

W tym roku ulica Rayskiego, która w tym czasie zostaje zamknięta dla ruchu samochodowego, zapełniła się stoiskami z rzemiosłem, wydawnictwami czy płytami. Są punkty księgarskie, między innymi Moniki Szymanik prowadzącej znany lokal przy ulicy Pocztowej (Kamienica w lesie), Trafostacji czy Wydawnictwa Granda. Z kolei lokalni rzemieślnicy oferują szeroką gamę towarów: od świeczek po produkty do wyposażenia domu czy ubrania. Swoje prace prezentują artyści związani ze Sztuką u Fryzjera, który jest zarówno salonem fryzjerskim jak i galerią sztuki. Fenomenalne rysunki wykonuje Karol, student Akademii Sztuki pochodzący z Gryfina - chętni mogą zobaczyć, jak powstają jego prace. Pamiątkowe portrety tworzy Ewa Cudnik z The Best of Szczecin w swoim mini studio. Jest oczywiście giełda płyt CD i winyli. Nie zabrakło atrakcji i zabaw dla dzieci. Aktywność sportową zapewnia Akademia Deskorolki, która od godziny 13 zaprasza na warsztaty jazdy na desce.

Impreza przy ulicy Rajskiego potrwa do godziny 20.00.

(aj)