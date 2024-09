Święto tradycji, nowoczesności i rolników. Ruszają XXXVI Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2024

Fot. Dariusz GORAJSKI

Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania są jednym z najważniejszych wydarzeń rolniczych w Polsce, odbywających się na Pomorzu Zachodnim. Każdego roku ta impreza przyciąga tłumy odwiedzających.

13-15 września – w tych dniach na barzkowickich polach rozgoszczą się wystawcy, którzy zjadą tam z całej Polski.

– Serdecznie zapraszam na tegoroczne targi, w tym roku, to już 36. ich edycja – zaprasza mieszkańców całego regionu Dawid Adamski, od marca tego roku nowy dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. – W tym roku w naszej imprezie weźmie udział ok. 500 wystawców. Odwiedzających czeka moc różnych atrakcji i kilka nowości, w tym m.in. wystawa owiec z trzech różnych gospodarstw, której dawno u nas nie było, a także ekspozycje alpak, drobiu czy licząca 70 sztuk wystawa bydła mięsnego. Zapraszam też dzieci i młodzież w sobotę do udziału w zawodach Hobby Horse, biegu z podobizną głowy konia między nogami, a także na inne atrakcje.

Hodowcy pokażą okazy

Targi dają możliwość obejrzenia nowoczesnego sprzętu, poznania technologii i praktyk rolniczych w hodowli bydła czy uprawie roślin. Są też platformą do wymiany doświadczeń dla producentów sprzętu rolniczego, hodowców, rolników, producentów ekologicznych przetworów, instytucji wiązanych z sektorem rolniczym.

– W tym roku na targach będzie ponad 50 hodowców bydła mięsnego, mlecznego, alpak, królików i drobiu ozdobnego – mówi Beata Burtniak z ZODR.

Nowoczesny park maszynowy, wystawy bydła mlecznego i mięsnego, koni, pokaz zwierząt futerkowych, alpak, zawody jeździeckie, przegląd kapel ludowych z regionu, korowód dożynkowy, kiermasze rękodzieła lokalnych twórców, stoiska z sadzonkami, warzywami i owocami – prosto z rolniczych pól – to stałe atrakcje targów, które będą dostępne każdego dnia imprezy.

W sobotę zabawa z Boysami

Oficjalne otwarcie targów zaplanowane jest na piątek, 13 września, na godz. 10. Pół godziny później rozpoczną się XXXI Biegi Przełajowe „Bieg z ekologią”. Barzkowicka impreza każdego roku jest okazją do nagrodzenia laureatów konkursów rolniczych. I tak, w piątek poznamy laureatów konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Wyróżnienia dostaną też najlepsi doradcy ZODR. Na targach nie zabraknie występów artystycznych. Na scenie zaprezentują się pierwszego dnia Szkoła Tańca MDM Studio i JAGI z Marianowa.

W sobotę w Barzkowicach zrobi się iście ludowo. A to za sprawą kapel, które wezmą udział w XII Przeglądzie Kapel Ludowych. Na godz. 14.30 zaplanowane jest jego rozstrzygnięcie, a zwycięski zespół wystąpi w niedzielę tuż przed oficjalnym zakończeniem targów. 14 września poza m.in. debatą o 20 latach członkostwa Polski w UE, a także stałymi wystawami i pokazami, dojdzie do rozstrzygnięcia konkursów „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, „Mistrzowie AGRO” oraz „Najlepszy na targach”. O godz. 17.30 na scenę wkroczy discopolowy zespół Boys z Marcinem Millerem na czele, a godzinę później zagra DanWes.

Dożynkowy ceremoniał

Niedziela będzie w Barzkowicach pod znakiem święta plonów. W programie m.in. msza dziękczynna, ceremoniał dożynkowy z rozstrzygnięciem konkursu na najładniejszy wieniec. Na nagrody mogą tego dnia liczyć finaliści zawodów jeździeckich, konkursów dla hodowców, a także „Agroligii”.

Szczegółowy program Agro Pomeranii 24 można znaleźć na stronie ZODR, organizatora targów. ©℗

Wioletta MORDASIEWICZ